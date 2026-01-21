Il Samsung Galaxy Tab S11 è ora in offerta su Amazon a soli 788,91€ invece di 959€, con uno sconto del 18%. Questo tablet AI di ultima generazione vi conquisterà con il suo design ultrasottile, il display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici e strumenti AI innovativi come l'Assistente al disegno e l'Assistente alla scrittura. Approfittate subito del prezzo scontato di 788,91€ per portarvi a casa 12GB di RAM, 256GB di storage e la S Pen esagonale inclusa, perfetta per creatività e produttività.

Galaxy Tab S11, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Tab S11 è perfetto per creativi e professionisti che cercano uno strumento versatile per dare vita alle proprie idee ovunque si trovino. Se vi dedicate al disegno digitale, alla scrittura o alla creazione di contenuti, questo tablet vi conquisterà con i suoi strumenti AI multimodali: l'Assistente al disegno trasforma gli schizzi in immagini elaborate dall'intelligenza artificiale, mentre l'Assistente alla scrittura vi aiuta a perfezionare i vostri testi. La S Pen con design esagonale e punta conica garantisce precisione e comfort anche nelle sessioni creative più lunghe, senza mai bisogno di ricarica. Con 12GB di RAM e 256GB di storage, avrete tutta la potenza necessaria per gestire progetti complessi e file pesanti.

Questo modello si rivela ideale anche per studenti universitari e lavoratori in mobilità che necessitano di un device capace di sostituire un laptop. Grazie a Samsung DeX, potrete creare un vero ambiente multitasking con fino a 4 finestre di lavoro simultanee, trascinando app e contenuti come su un computer desktop. Il display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con cornici sottili offre immagini nitide e luminose anche all'aperto, perfetto per studiare o lavorare in qualsiasi condizione di luce. La batteria a lunga durata vi accompagnerà per l'intera giornata, mentre il design sottile e leggero renderà il trasporto semplicissimo nello zaino o in borsa.

Il Samsung Galaxy Tab S11 è un tablet AI di ultima generazione che combina potenza e portabilità in un design sottile e leggero. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di storage, offre un magnifico display Dynamic AMOAD 2X da 11 pollici con cornici ridotte e luminosità eccezionale. Include strumenti AI multimodali come l'Assistente al disegno e alla scrittura, la S Pen esagonale senza ricarica e la funzione Samsung DeX per trasformare il tablet in una workstation multitasking con fino a 4 spazi di lavoro simultanei.

