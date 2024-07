Galaxy Watch7: sconto di 40€ e Watch Band inclusa per chi pre-ordina ora

I nuovi Galaxy Watch7 e Watch7 Ultra sono stati appena presentati, e come spesso accade, i primi acquirenti possono usufruire di agevolazioni. Per il Galaxy Watch7, disponibile in pre-order su Amazon, è possibile ottenere subito uno sconto di 40€ utilizzando il coupon "TRADEIN40". Su Amazon, basta selezionare il pulsante "Applica" per attivare automaticamente lo sconto. Inoltre, riceverete in omaggio la Watch Band. Per riceverla, è necessario registrare l'acquisto sul portale Samsung Members a questo indirizzo.

NB: ricordate di inserire il coupon "TRADEIN40" per ottenere lo sconto di 40€

Samsung Galaxy Watch7, chi dovrebbe acquistarlo?

Come tutti i migliori smartwatch del momento, il nuovo Samsung Galaxy Watch7 si rivolge a coloro che desiderano prendere il controllo della propria salute quotidiana e migliorare il proprio benessere con un accessorio elegante e tecnologico. È adatto per gli utenti attenti alla propria forma fisica e al benessere, grazie alle sue funzioni avanzate di monitoraggio del sonno che aiutano a ottimizzare la routine notturna e a svegliarsi ogni mattina con un'analisi completa della qualità del riposo.

Le persone che amano fare sport apprezzeranno la possibilità di creare una propria routine di allenamento customizzata, con l'aggiunta del monitoraggio in acqua, rendendolo l'ideale per nuotatori e sportivi che non rinunciano all'attività fisica neanche a contatto con l'acqua. Allo stesso tempo, il Galaxy Watch7 soddisfa le esigenze di coloro che cercano un dispositivo in grado di supportare uno stile di vita frenetico, grazie al suo nuovo processore a 3nm che garantisce prestazioni elevate e una batteria ottimizzata per durare ancora più a lungo.

Con il suo aspetto raffinato e le prestazioni di alto livello, questo smartwatch è perfetto per chi desidera rimanere connesso e gestire le proprie attività quotidiane con stile, senza sacrificare la salute e il benessere personale. Grazie poi alla ghiera touch in alluminio e alla vasta gamma di funzioni, è l'accessorio ideale per chiunque voglia migliorare il proprio stile di vita, rimanendo sempre al passo con le ultime tecnologie.

