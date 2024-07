Samsung Galaxy Watch7 e Ultra sono ufficiali: ecco come cambia l'offerta smartwatch dell'azienda

Durante l'evento Unpacked, tenutosi oggi a Parigi, Samsung ha annunciato oggi i nuovi Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Questi dispositivi ampliano l'offerta di Samsung nel settore degli indossabili, integrando la potenza di Galaxy AI per offrire esperienze di benessere complete e personalizzate agli utenti.

Samsung Galaxy Watch7

Il Galaxy Watch7 è stato progettato per fornire una visione olistica del benessere personale. Con la capacità di tracciare oltre 100 allenamenti, e creare routine personalizzate, il Galaxy Watch7 motiva gli utenti a mantenere uno stile di vita sano.

Funzioni come la composizione corporea, il monitoraggio della frequenza cardiaca e la notifica del battito cardiaco irregolare aiutano a monitorare la salute in tempo reale.

Il sensore BioActive migliorato offre una precisione superiore nelle letture, mentre il monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG) e della pressione arteriosa (BP) fornisce dati dettagliati sulla salute del cuore.

Il Galaxy Watch7 è dotato del chip più potente della linea Galaxy Watch, un processore a 3nm che migliora le prestazioni della CPU del 30% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, è il primo smartwatch Galaxy con sistema GPS a doppia frequenza, che garantisce una maggiore precisione nel tracciamento della posizione.

Funzioni come le risposte suggerite intelligenti, potenziate dall'IA, e il gesto di doppio avvicinamento delle dita, facilitano l'interazione tra il dispositivo e gli altri device della linea Galaxy collegati a esso.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Il Galaxy Watch Ultra rappresenta l'apice della serie Galaxy Watch, offrendo funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e un hardware da top di gamma.

Realizzato in titanio di grado 4, questo smartwatch è estremamente resistente e adatto a condizioni estreme, come immersioni fino a 500 metri sotto il livello del mare o altitudini di 9.000 metri.

Il Galaxy Watch Ultra include funzioni avanzate per il fitness, come il tracciamento degli allenamenti multi-disciplina per il triathlon e la nuova funzione "Potenza di soglia funzionale (FTP)" per il ciclismo, che misura con precisione la potenza massima. La durata della batteria è stata migliorata, offrendo fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico.

Facendo eco all'eredità del design circolare di Galaxy Watch, un nuovo design a cuscinetto migliora la protezione durante le attività estreme, oltre a espandere le dimensioni della cassa, che ora raggiunge i 47mm, per garantire maggiore spazio al display e permettere un'ottima visibilità di tutti i parametri mostrati su di esso.

Grazie al nuovo pulsante rapido, gli utenti possono avviare, e controllare, istantaneamente gli allenamenti, oltre a poter programma molteplici altre funzioni in base alle proprie esigenze. Inoltre, sempre tramite il Pulsante rapido, si può attivare una sirena di emergenza per avere uno strumento di sicurezza aggiuntivo al proprio polso.

Le nuove watch face dedicate per Galaxy Watch Ultra, che passano automaticamente alla modalità notte per una leggibilità ottimale al buio, permettono di tenere sott'occhio tutti i vostri parametri, inoltre, grazie a una luminosità massima di 3.000 nit, Galaxy Watch Ultra garantisce una perfetta leggibilità anche in condizioni nelle quali una forte luce solare colpisce direttamente lo schermo dello smartwatch.

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy Watch7 Samsung Galaxy Watch Ultra Colorazioni - 44mm: Green, Sliver - 40mm: Green, Cream - 47mm: Titanium Sliver, Titanium Gray, Titanium White Dimensioni

e Peso - 44mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8g - 40mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,8g - 47mm: 47,4 x 47,1 x 12,1mm, 60,5g Display Cristallo di zaffiro - 44mm: 1,5" (37,3mm) 480x480 pixel, Super AMOLED, Full Color Always On Display - 40mm: 1,3" (33,3 mm) 432x432 pixel, Super AMOLED, Full Color Always On Display Cristallo di zaffiro - 47mm: 1,5" (37,3mm) 480x480 pixel, Super AMOLED, Full Color Always On Display Processore Samsung Exynos W1000 (5 Core, 3nm) Memoria

& Spazio di archiviazione 2GB memoria + 32GB spazio di archiviazione Batteria (valore tipico)

- 44mm: 425mAh - 40mm: 300mAh 590mAh Ricarica Ricarica wireless basata su WPC OS Wear OS 5, One UI 6 Watch Sensori Sensore Samsung BioActive (sensore ottico frequenza cardiaca + sensore elettrico cardiaco + analisi dell'impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luminosità Sensore Samsung BioActive (sensore ottico frequenza cardiaca + sensore elettrico cardiaco + analisi dell'impedenza bioelettrica) sensore di temperatura, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luminosità Connettività LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo Durabilità 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 10ATM41+IP68 / MIL-STD-810H / Nuoto nell'oceano, funzionamento a temperatura/altitudine garantita Compatibilità Android 11 o superiore e con più di 1,5GB di memoria

Prezzi, disponibilità e promozioni

Il Galaxy Watch7 sarà disponibile in due dimensioni, con cassa da 40mm (nei colori Green e Cream) e con cassa da 44mm (nei colori Green e Silver). Per quanto riguarda, invece, il prezzo e le varie configurazioni, saranno le seguenti:

40mm bluetooth | 319 euro

40mm LTE | 369 euro

44mm bluetooth | 349 euro

44mm LTE | 399 euro

Il Galaxy Watch Ultra sarà disponibile nella versione 47mm LTE al prezzo di 699 euro, nelle colorazioni Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver.

Infine, acquistando un Galaxy Watch7 o Galaxy Watch Ultra su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso, è possibile ottenere una super valutazione del dispositivo usato fino a 150 euro e ricevere in regalo un cinturino aggiuntivo.