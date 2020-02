Samsung ha mostrato un video promozionale di Galaxy Z Flip durante gli Oscar 2020

Non solo il grande cinema mondiale: durante la Notte degli Oscar 2020, Samsung ha mostrato al mondo un breve video dedicato a Galaxy Z Flip, il prossimo dispositivo pieghevole. La società ha scelto un evento molto seguito in tutto il globo e in cui ha trionfato Parasite, un film coreano.

Il produttore ha proposto al pubblico un breve video in cui non viene espressamente riportato il nome del prodotto, ma che ritrae certamente il nuovo smartphone pieghevole. Inizialmente il video mostra il design di Samsung Galaxy Z Flip e la particolare piega, che lo differenzia da Galaxy Fold (disponibile all’acquisto su Amazon), ovvero la prima generazione.

Mostrata anche la suddivisione dello schermo in due parti, utile per scattare foto e registrare video, grazie anche alla nuova inclinazione del display. Il brand coreano ha mostrato la presenza di uno schermo esterno, utile per leggere le notifiche e rispondere alle chiamate, e due colorazioni, ovvero viola e nero. Nella parte conclusiva del video si fa nuovamente riferimento al prossimo Samsung Unpacked, che sarà il primo evento di questo tipo del nuovo decennio, fissato per domani 11 febbraio.

Sul sito web ufficiale di Samsung è poi stato pubblicato un video in cui viene mostrato una variante speciale dello smartphone ispirata al fashion designer americano Thom Browne. Questa versione sarà disponibile solo in alcuni paesi.