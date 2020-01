Samsung Galaxy Z Flip: il display potrà essere piegato anche a 90°

Un display che potrà non essere piegato solo a 180 gradi, ma anche a 90 gradi: l’esperienza con Samsung Galaxy Z Flip, il cui nome è stato scoperto poco tempo fa, sarà totalmente nuova. Un leaker, Max Weinbach di XDA, ha infatti annunciato che il dispositivo potrà essere bloccato anche in un’angolazione diversa rispetto al suo predecessore, così da ottimizzare l’uso.

Come sappiamo da oramai parecchio tempo, il prossimo pieghevole di Samsung sarà influenzato dal form factor di Motorola RAZR 2019. Alcune recenti indiscrezioni, trapelati direttamente su Twitter, confermerebbero quanto appreso poche settimane fa. Il prodotto potrà essere ripiegato, così da ridurre notevolmente le dimensioni, o utilizzato a tutto schermo (180°). Inoltre, la società avrebbe pensato di permettere ai consumatori di piegare lo smartphone a 90 gradi.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2

