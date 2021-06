Samsung Galaxy Z Fold 3 supporterà la S-Pen ma non sarà per tutti

Samsung dovrebbe annunciare il nuovo Galaxy Z Fold 3 assieme al fratellino minore Galaxy Z Flip 3 ad agosto di quest’anno. Il presunto design di Galaxy Z Fold 3 e le sue specifiche tecniche sono già trapelate in rete recentemente, ora abbiamo però la conferma che sarà il primo foldable dotato di supporto alla S-Pen!

La FFC (Federal Communications Commission), ente americano preposto alla certificazione delle apparecchiature telefoniche tra gli altri suoi compiti, ha recentemente concesso il proprio via libera ai modelli USA di Samsung Galaxy Z Fold 3, rispettivamente conosciuti dai numeri di modello SM-F926U e SM-F926U1.

Lo smartphone pieghevole supporterà le reti 5G (sia mmWave che Sub-6), 4G/LTE, CDMA, potrà sfruttare il Wi-Fi 6 e ovviamente sarà comprensivo di funzionalità Bluetooth e NFC. Nella certificazione salta all’occhio la presenza di un chip UWB per la localizzazione precisa a corto raggio, simile a quello utilizzato da Apple nei suoi ultimi iPhone e sfruttato per il ritrovamento degli AirTag.

I documenti di certificazione FCC rivelano che il dispositivo dispone anche di una funzione digitalizzatore che opera con la S-Pen tramite accoppiamento induttivo, in pratica nello stesso modo in cui lo stilo Samsung ha sempre funzionato. Tuttavia, la S-Pen potrebbe non essere fornita in bundle con il dispositivo e potrebbe non avere uno slot dedicato per la conservazione e la ricarica. Come per il Samsung Galaxy S21 Ultra, l’azienda coreana potrebbe vendere una cover apposita da acquistare separatamente.

Questo significa che ogni Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà provvisto di supporto per la S-Pen, tuttavia solo gli utenti che vorranno spendere una cifra extra potranno trarre vantaggio della cosa. Come anche per Galaxy S21 Ultra, crediamo che dover per forza utilizzare una cover ingombrante per il trasporto della S-Pen sia tuttavia una soluzione non proprio comoda o elegante.