L'alloggio interno per la S Pen nel Galaxy S25 Ultra fa sorgere dei dubbi

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è stata lanciato con una S Pen priva di funzionalità Bluetooth, eliminando, quindi, la necessità di batterie e ricarica. Nonostante ciò, il dispositivo include ancora un caricatore a induzione per la S Pen, sollevando numerosi interrogativi fra gli utenti.

Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del brand. La nuova S Pen, pur mantenendo le funzionalità di base come stylus, non offre più le funzioni avanzate abilitate dal Bluetooth, il tutto non proponendo un device maggiormente economico. Tuttavia, un recente teardown del dispositivo ha rivelato un dettaglio interessante.

La S Pen è ora un semplice stylus, ma il caricatore è ancora presente.

Il video dedicato al teardwon del device, pubblicato da JerryRigEverything, mostra che all'interno del Galaxy S25 Ultra è ancora presente un caricatore induttivo per la S Pen, identico a quelli utilizzati nei modelli precedenti. Questo elemento ha immediatamente sollevato parecchi dubbi sulle recenti mosse di Samsung.

La presenza del caricatore apre a diverse ipotesi:

Samsung lo ha semplicemente lasciato il caricatore in visione di chi opterà per acquistare la S Pen con Bluetooth, venduta separatamente, compatibile con il Galaxy S25 Ultra.

L'azienda potrebbe aver pianificato inizialmente di includere una S Pen con Bluetooth, cambiando idea all'ultimo momento per motivi non meglio noti, ripiegando sul vendere una S Pen Bluetooth come accessorio opzionale.

Va notato che la S Pen del Galaxy S24 Ultra non è compatibile con il nuovo modello, suggerendo che Samsung abbia apportato modifiche specifiche al design dello stilo.

Va notato, inoltre, che l'azienda ha dichiarato di aver rimosso le opzioni bluetooth per garantire una dimensione più ridotta del device e una maggiore efficienza.

Nonostante la mancanza di funzionalità Bluetooth, Samsung continua a vendere S Pen sostitutive al prezzo di 50 dollari. Inizialmente si pensava che la nuova S Pen avrebbe mantenuto le funzioni smart, a causa di un post errato sul blog ufficiale Samsung. In realtà, la S Pen del Galaxy S25 Ultra è ora un semplice stylus, sebbene di alta qualità.

Questa mossa di Samsung ha generato discussioni nei clienti, con gli utenti divisi tra chi apprezza la semplicità del nuovo approccio e chi detesta l'idea che per lo stesso prezzo dell'anno precedente, il nuovo device abbia delle funzioni in meno.