Samsung conferma: il Galaxy S25 Ultra non supporterà la S Pen Bluetooth

Il recente lancio del Samsung Galaxy S25 Ultra ha generato molta attesa tra gli appassionati del brand. Tuttavia, un'informazione diffusa da Samsung stessa aveva creato confusione riguardo al supporto della S Pen Bluetooth sul nuovo dispositivo. Inizialmente, l'azienda aveva annunciato che la S Pen integrata nell'S25 Ultra non avrebbe offerto la connettività Bluetooth, precludendo l'accesso a funzioni come le Air Actions e il controllo remoto della fotocamera. Inoltre, era stato specificato che l'S25 Ultra non avrebbe supportato le interazioni Bluetooth nemmeno con una S Pen esterna dotata di tale connettività, come la S Pen Pro.

A fine settimana, un post pubblicato sul blog ufficiale Samsung Insights sembrava riaccendere le speranze degli utenti. L'articolo, dedicato alla produttività della S Pen sull'S25 Ultra, includeva una sezione che menzionava esplicitamente l'utilizzo di una S Pen Bluetooth esterna con il dispositivo. Questo passaggio contraddiceva palesemente le precedenti dichiarazioni di Samsung, facendo ipotizzare un possibile ripensamento da parte dell'azienda.

In seguito alla diffusione di questa informazione, Android Authority ha contattato Samsung per ottenere chiarimenti. La risposta dell'azienda, purtroppo, ha spento ogni speranza: il Samsung Galaxy S25 Ultra non supporterà i controlli Bluetooth della S Pen, indipendentemente dal modello di stilo utilizzato.

Samsung ha confermato che il passaggio presente sul blog Insights era frutto di un errore e ha comunicato l'intenzione di aggiornare la pagina per rimuovere l'informazione errata.

La conferma dell'assenza del supporto Bluetooth per la S Pen sul Galaxy S25 Ultra implica che gli utenti non potranno utilizzare le funzionalità avanzate associate a tale connettività. Non sarà possibile, ad esempio, utilizzare la S Pen come telecomando per la fotocamera, né sfruttare le Air Actions per controllare il dispositivo con gesti a distanza. Questa limitazione riguarda sia la S Pen integrata nello smartphone, sia eventuali stilo Bluetooth esterne, come la S Pen Pro.

Samsung ha quindi ufficialmente smentito la possibilità di utilizzare le funzionalità Bluetooth della S Pen sul Galaxy S25 Ultra. La notizia rappresenta una conferma definitiva delle caratteristiche del nuovo dispositivo, al di là di speculazioni e fraintendimenti. Resta da vedere come questa scelta influenzerà le vendite del Galaxy S25 Ultra e l'evoluzione futura della S Pen.