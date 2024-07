Samsung Galaxy Z Fold 6 vs OnePlus Open: tradizione o innovazione?

L'ultimo arrivato della serie di smartphone pieghevoli a libro di Samsung, il Galaxy Z Fold6, mantiene un design simile ai suoi predecessori ed introduce lievi miglioramenti estetici e nell'hardware.

Dall'altra parte, il OnePlus Open si è guadagnato un posto d'onore tra i migliori smartphone pieghevoli, grazie a una costruzione e un design eccellenti, prestazioni valide, un'ottima autonomia della batteria e un sistema di fotocamere di alto livello.

Quale scegliere dunque?

Design e display

Samsung ha fatto passi da gigante con i suoi design pieghevoli e il Galaxy Z Fold6 è una testimonianza di questa evoluzione. Nonostante sia ora in grado di chiudersi senza lasciare fessure tra le due metà dello smartphone quando è chiuso, la piega del display rimane abbastanza evidente. Questa piega, che attraversa il display, può essere percepita chiaramente quando si passa il dito su di essa. Il dispositivo è costruito Armor Aluminum e vetro Gorilla Glass Victus 2 di Corning, che garantiscono la durata nel tempo e consentono di ridurre notevolmente il peso a soli 239 grammi, un valore notevole per un pieghevole.

Il OnePlus Open entra nel mercato degli smartphone pieghevoli con un design robusto. È leggermente più pesante, ma si sente incredibilmente solido in mano. Una delle sue caratteristiche principali è la piega minima del display, che offre un'esperienza visiva di qualità. Tuttavia, la resistenza all'acqua è inferiore, con un grado di protezione IPX4, che significa che è resistente solo agli schizzi. Al contrario, il Galaxy Z Fold6 vanta una classificazione IP48, che gli consente di sopravvivere all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per 30 minuti e di resistere alle particelle più grandi.

Il OnePlus Open dispone di un display interno più grande da 7,8 pollici con un rapporto di aspetto quadrato quasi perfetto e di uno schermo esterno da 6,3 pollici. Entrambi sono AMOLED con supporto HDR, frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz e livelli di luminosità elevati. Il Galaxy Z Fold6 di Samsung ha uno schermo interno da 7,6 pollici e un display esterno da 6,3 pollici con frequenze di aggiornamento simili. Tuttavia, il dispositivo di Samsung supera il OnePlus Open in termini di luminosità.

Prestazioni e software

Il Galaxy Z Fold6 è mosso dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, il più recente e potente chipset disponibile per gli smartphone Android. Supera il OnePlus Open sia nei benchmark della CPU che in quelli della GPU, rendendolo il dispositivo più a prova di futuro. È dotato di 12GB di RAM e di opzioni di archiviazione da 256GB, 512GB e 1TB.

Il OnePlus Open utilizza il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che era il top di gamma al momento del lancio. Include 16GB di RAM e 512GB di memoria nella sua unica variante. Pur essendo potente, non raggiunge le prestazioni del Galaxy Z Fold6.

Samsung promette sette anni di supporto software per il Galaxy Z Fold6, compresi i principali aggiornamenti Android e le patch di sicurezza fino al 2031. D'altro canto, OnePlus garantisce quattro anni di aggiornamenti per il OnePlus Open, compresi gli aggiornamenti principali e le patch di sicurezza fino al 2027. Questo dà a Samsung un vantaggio significativo in termini di usabilità a lungo termine.

Fotocamere

Il OnePlus Open dispone di una versatile configurazione della fotocamera con un sensore principale da 48MP, una fotocamera ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x. La fotocamera principale utilizza un grande sensore Sony LYTIA-T808, che eccelle nell'acquisizione della luce e nella gamma dinamica. Si comporta in modo eccellente alla luce del giorno con una dinamica e una nitidezza superiori.

Il Galaxy Z Fold6 è dotato di un sensore primario da 50MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un obiettivo ultragrandangolare da 12MP. L'hardware è simile a quello dei modelli precedenti, ma sono stati apportati miglioramenti al software.

Batteria e ricarica

Nonostante le aspettative di una batteria più grande, il Galaxy Z Fold6 mantiene la batteria da 4.400mAh del suo predecessore. La durata della batteria è leggermente migliorata grazie al chip Snapdragon 8 Gen 3 più efficiente. La ricarica è il punto debole del Galaxy Z Fold6: via cavo arriva a 25W e richiede circa 80 minuti per una ricarica completa.

Il OnePlus Open ha una batteria più grande da 4.805mAh, che garantisce un'eccellente autonomia. Inoltre, supporta una ricarica via cavo da 67W, che consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 43 minuti.

Conclusioni

Il Samsung Galaxy Z Fold6 e il OnePlus Open sono entrambi smartphone pieghevoli eccezionali, ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza. Il Galaxy Z Fold6 beneficia del supporto software a lungo termine di Samsung, della luminosità superiore del display e delle prestazioni avanzate del chip Snapdragon 8 Gen 3. Tuttavia, conserva ancora una visibile piega del display e manca di innovazioni significative rispetto ai modelli precedenti.

Samsung Galaxy Z Fold6:

Il OnePlus Open convince per il suo design robusto, la piega del display ridotta al minimo, l'eccellente configurazione della fotocamera, la durata della batteria e le capacità di ricarica superiori. È un concorrente formidabile dei modelli pieghevoli di Samsung e rappresenta un'alternativa interessante.

OnePlus Open:

La scelta tra questi due dispositivi dipende dalle vostre priorità. Se si apprezza il supporto software a lungo termine e le prestazioni massime, il Galaxy Z Fold6 è l'opzione migliore. Tuttavia, se preferite un'esperienza di visualizzazione senza il disturbo della piega, una migliore durata della batteria e una ricarica più veloce, il OnePlus Open è lo smartphone pieghevole da battere. Entrambi i dispositivi rappresentano l'avanguardia della tecnologia degli smartphone e sarebbero un'ottima aggiunta al vostro arsenale tecnologico.