Z Fold6 al prezzo quasi di un Galaxy S24. Su eBay l'affare è servito

Se siete pronti a investire circa 1.000€ per uno smartphone, e gli iPhone non rientrano nelle vostre preferenze, probabilmente starete considerando uno dei Galaxy S24. Tuttavia, grazie all'offerta attualmente disponibile su eBay, potete ottenere molto di più senza superare questa fascia di prezzo. Utilizzando il coupon "TECHWEEK24", eBay vi consente infatti di acquistare il più innovativo Galaxy Z Fold6 a soli 1.074,90€, un prezzo che in molti casi è addirittura inferiore a quello del Galaxy S24 Ultra. Quest'ultimo, pur essendo un modello di punta, risulta meno costoso rispetto al Fold6.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 45€ durante il checkout

Samsung Galaxy Z Fold6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è l'ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia, capace di soddisfare non solo le esigenze di connettività e prestazioni tecniche di alto livello, ma anche di offrire un'esperienza d'uso unica grazie al suo innovativo design pieghevole. Questo smartphone, con il suo ampio display da 7,6 pollici, tecnologia Foldable Dynamic LTPO AMOLED, e una risoluzione eccezionale, si rivela perfetto per gli utenti più multimediali.

Le sue caratteristiche lo rendono adatto a chi desidera vivere un'esperienza visiva senza compromessi, siano essi appassionati di film, serie TV o videogiochi, garantendo immagini nitide, colori vivaci e una fluidità di immagine invidiabile. Non meno importanti sono le prestazioni legate alla fotografia. Con una fotocamera principale da 50 megapixel e una frontale da 10 megapixel, è la scelta giusta per chi non vuole rinunciare a scatti di qualità in ogni momento della giornata.

La resistenza garantita dalla certificazione IP48 lo rende inoltre ideale per chi vive una vita dinamica e non vuole preoccuparsi degli effetti dell'acqua e della polvere sul proprio dispositivo. Infine, quelle persone alla ricerca di uno smartphone che offra un'esperienza fluida nel multitasking troveranno nel Samsung Galaxy Z Fold6 il compromesso perfetto tra potenza, grazie al suo processore Snapdragon di ultima generazione, 12GB di RAM e design innovativo.

