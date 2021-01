Samsung: in arrivo altri Galaxy con supporto S Pen, è la fine del Note?

Galaxy S21 Ultra non sarà un eccezione per quanto riguarda l’utilizzo della S Pen. Samsung ha dichiarato che sarà il primo di una lunga serie di smartphone che vanteranno il supporto alla penna. E non stiamo includendo Galaxy Note.

Durante la presentazione abbiamo appreso che S21 Ultra avrà si un digitalizzatore attivo ma non includerà alcune caratteristiche chiave che le ultime S Pen invece integrano con Galaxy Note, come ad esempio il supporto al bluetooth che su Galaxy Note 20 è previsto.

Quello di oggi non è un rumors ma una nota stampa ufficiale di Samsung che sostiene che il supporto ad S Pen arriverà anche per altri smartphone al di fuori della famiglia Note. Riportando alcuni passi del comunicato si apprende che la società coreana si sta impegnando ad espandere nel tempo l’esperienza della sua penna e, ovviamente, la mente va alla famiglia Fold che arriverà alla fine dell’anno e molti rumors insistono possa essere proprio l’erede della gloriosa lineup Note.

Si potrebbe parlare anche di tablet e infatti alcuni dispositivi “Pro” già presenti sul mercato supportano la penna attiva. Mentre però la famiglia Note è stata creata per cucirsi addosso la S Pen (tanto da avere sin dal primo modello un alloggiamento integrato nel corpo del telefono), su Galaxy S21 Ultra questo non ci sarà e servirà anche acquistarla a parte. Tuttavia Samsung ha pensato ad una custodia che avrà uno spazio per contenerla in modo tale da non perderla.

Il prezzo per acquistare separatamente S Pen e custodia è di circa 100 euro ma tutte le altre S Pen in commercio funzioneranno sul display del nuovo S21 Ultra.