Galaxy S24 Ultra puzza di plastica bruciata? Ecco il motivo

Il Galaxy S24 Ultra è lo smartphone di punta firmato Samsung e, come abbiamo raccontato nella nostra recensione, è un prodotto di qualità eccellente in tutto e per tutto. Tuttavia, un particolare ha attirato l'attenzione di alcuni possessori del top di gamma coreano: la S Pen, strumento distintivo del dispositivo, sembra emanare un odore simile a quello della plastica bruciata. Una scoperta inaspettata che, a primo impatto, potrebbe generare preoccupazione tra i consumatori.

Il caso è emerso tramite le osservazioni di un utente su Reddit, LatifYil, il quale ha condiviso la propria esperienza peculiare riguardante la S Pen del Galaxy S24 Ultra. Le sue dichiarazioni hanno scatenato un'ondata di curiosità, spingendo numerose persone a verificare personalmente la presenza del suddetto odore nei propri dispositivi ed estendendo il fenomeno anche ai modelli precedenti della serie Galaxy.

Nonostante questo aspetto possa suscitare allarmismi, gli esperti assicurano che non c'è alcun motivo di allarmarsi. L'origine di tale odore è stata attribuita al calore generato dalle componenti interne del telefono, che avrebbe effetto sulla custodia in plastica della S Pen. Un moderatore del Forum della Comunità Samsung per l'Europa ha rassicurato gli utenti, spiegando che si tratta di un fenomeno normale e non preoccupante.

Nonostante i numerosi post di utenti preoccupati, Samsung continua a garantire che la S Pen, odore a parte, non abbia alcun problema o difetto che potrebbe riflettersi sulle prestazioni del dispositivo e ha anche colto l'occasione per invitare la comunità a scoprire tutte le sue funzionalità avanzate per un utilizzo ottimale del proprio smartphone.