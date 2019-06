Samsung, in arrivo un nuovo tablet da 7 pollici?

Un misterioso tablet Android targato Samsung è stato certificato dalla FCC. Display da 7 pollici e batteria da 4980 mAh. Potrebbe trattarsi di Galaxy Tab A 7 2019.

Samsung sembra credere ancora nei tablet compatti nonostante il mercato non sia roseo vista anche la presenza di smartphone con diagonali sempre più grandi. Un nuovo dispositivo è apparso nel database della FCC (Federal Communications Commission) che – secondo alcune ipotesi – corrisponderebbe al futuro Galaxy Tab A 7.0 2019.

Per il momento non ci sono molte informazioni su questo ipotetico tablet Android. I documenti però menzionano la presenza di un display da 7 pollici e di una batteria da 4.980 mAh più capiente rispetto a quella da 4.000 mAh integrata nel predecessore Galaxy Tab A 7 presentato nel 2016.

Credit – /Leaks

Dal punto di vista del design, riprende le linee classiche della serie Galaxy Tab A. Analizzando le immagini trapelate e condivise da SlashLeaks si nota una fotocamera posteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra e un piccolo ritaglio sulla cornice superiore che potrebbe far pensare alla presenza del jack audio da 3.5 mm.

Il modello è stato certificato dalla FCC per la connettività 4G LTE ma non è da escludere che possa essere commercializzata anche una variante con solamente connessione Wi-Fi, come già è accaduto con la generazione precedente. Tuttavia, Samsung è al lavoro anche su altri tablet. Nei mesi scorsi, infatti, sono emerse informazioni su quello che potrebbe essere il prossimo Galaxy Tab S5 che dovrebbe basarsi sul SoC Qualcomm Snapdragon 855 anche per il mercato europeo. Per il momento comunque si tratta solo di indiscrezioni che devono essere prese con cautela.