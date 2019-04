Samsung Galaxy Tab S5 avrà lo Snapdragon 855?

Analizzando il codice sorgente di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, spunta un riferimento a quello che potrebbe essere il prossimo Galaxy Tab S5.

I colleghi di XDA-Developers hanno analizzato il codice sorgente del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, e hanno scoperto un riferimento a quello che potrebbe essere il prossimo Galaxy Tab S5. Sulla base delle informazioni raccolte, il futuro tablet top di gamma dell’azienda sudcoreana potrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 855.

Il file deconfing analizzato elenca una serie di nomi in codice di dispositivi prodotti da Samsung e che – secondo la fonte – saranno equipaggiati con l’ultimo processore di casa Qualcomm. Tra tutti spunta “GTS5L” che dovrebbe far riferimento proprio al Galaxy Tab S5. Di solito, infatti, è proprio questa la nomenclatura utilizzata dall’azienda sudcoreana per identificare i propri tablet. Il nome in codice del Galaxy Tab S2, per esempio, era “GTS2L”.

Pochi giorni prima del lancio della nuova famiglia Galaxy S10, Samsung ha presentato Galaxy Tab S5e (potete leggere la nostra anteprima in questo articolo dedicato) e che dovrebbe essere la variante più economica – come il Galaxy S10e – di quello che sarà il dispositivo di punta. Da un punto di vista estetico, il prossimo Tab S5 dovrebbe presentarsi con cornici ancora più ridotte e integrare la S Pen – magari rinnovata – come il predecessore.

Inoltre, Samsung potrebbe puntare sul SoC Qualcomm a livello globale invece di optare per una variante con Exynos per il mercato europeo. Tuttavia, per il momento non ci sono ancora informazioni ufficiali e non sappiamo quando avverrà la presentazione ufficiale per la quale bisognerà probabilmente attendere ancora un po’ dato che il Galaxy Tab S4 è stato presentato lo scorso agosto.