Samsung insegue Motorola con un suo "smartphone da polso"

Samsung continua a stupire con i suoi innovativi concept di smartphone, evidenziati durante il Mobile World Congress (MWC) di quest'anno. Tra le molteplici proposte, spicca il "Cling Band", presentato dalla divisione Samsung Display, un dispositivo che unisce la versatilità di uno smartphone alla praticità di uno smartwatch. Dotato di uno schermo OLED flessibile, questo dispositivo può essere modellato sia come smartphone tradizionale che come smartwatch, adattandosi così alle esigenze dell'utente.

Quando assume la forma di un classico smartphone, il Cling Band offre un design slanciato, uno schermo senza cornice e una fotocamera sul retro, seguendo quindi i più classici stilemi. La particolare struttura a scanalatura supporta lo schermo flessibile durante la piegatura, garantendo stabilità e resistenza.

sammobile Sammobile

Tuttavia, la vera sorpresa arriva quando il dispositivo viene piegato e indossato al polso, assumendo un aspetto che ricorda bracciale altamente tecnologico. In questa modalità, oltre alla fotocamera, troviamo un cardiofrequenzimetro, che consente di monitorare la frequenza cardiaca e altri parametri di salute. Pur essendo un concept ancora in fase embrionale, il Cling Band dimostra la straordinaria flessibilità degli schermi OLED di Samsung Display.

Si tratta di un prodotto perfetto? In qualità di prototipo, Cling Band non è esente da qualche piccolo vizio di gioventù. Utilizzando il dispositivo come telefono, ad esempio, risulterebbe impossibile monitorare i parametri di salute, rendendo così incompleta l'esperienza di monitoraggio. Inoltre, la praticità dell'indossarlo anche durante il sonno sembra essere compromessa.

Al momento non è chiaro se questo dispostitivo arriverà mai sul mercato e quale sarà, di conseguenza, il suo prezzo.