One UI 7 ha una data ufficiale, Samsung conferma quando uscirà (e su quali modelli)

Samsung ha finalmente annunciato, con un po' di ritardo rispetto a quanto accaduto in passato, che il rollout ufficiale della One UI 7, basata su Android 15, inizierà lunedì 7 aprile. La notizia arriva a meno di due settimane dall'annuncio iniziale che prevedeva il rilascio per il mese prossimo, dimostrando l'impegno di Samsung nell'offrire agli utenti le ultime novità software il prima possibile, nonostante i ritardi accumulati quest'anno.

I primi dispositivi a beneficiare di One UI 7 saranno i top di gamma del 2024: Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. Per questi modelli, sono già disponibili versioni beta del software, e la versione definitiva non tarderà ad arrivare.

Un rollout graduale

Nelle "settimane successive", l'aggiornamento ad Android 15 con One UI 7 si estenderà a un'ampia gamma di dispositivi Galaxy, includendo:

Galaxy S24 FE

Serie Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Serie Galaxy Tab S10

Serie Galaxy Tab S9

Samsung ha ovviamente promesso aggiornamenti di sistema per una più ampia gamma di prodotti ancora supportati, i quali dovranno però pazientare ancora un attimo.

Le novità di One UI 7

Nell'annuncio odierno, Samsung ha posto l'accento sulle principali novità introdotte da One UI 7. Tra queste, spiccano:

Schermata home semplificata e widget ridisegnati: Un'interfaccia utente più pulita e intuitiva, progettata per facilitare l'accesso alle funzioni e alle informazioni più importanti.

Un'interfaccia utente più pulita e intuitiva, progettata per facilitare l'accesso alle funzioni e alle informazioni più importanti. Schermata di blocco rinnovata con Now Bar: La schermata di blocco si arricchisce della "Now Bar", che fornisce aggiornamenti in tempo reale su vari aspetti, come meteo, notifiche e riproduzione musicale.

La schermata di blocco si arricchisce della "Now Bar", che fornisce aggiornamenti in tempo reale su vari aspetti, come meteo, notifiche e riproduzione musicale. Integrazione profonda con Gemini: L'intelligenza artificiale di Google, Gemini, è ora accessibile direttamente tramite una pressione prolungata del pulsante laterale, consentendo un'interazione più naturale e intuitiva con il dispositivo.

L'intelligenza artificiale di Google, Gemini, è ora accessibile direttamente tramite una pressione prolungata del pulsante laterale, consentendo un'interazione più naturale e intuitiva con il dispositivo. Ricerca in linguaggio naturale nelle impostazioni: La ricerca all'interno delle impostazioni diventa più semplice e intuitiva grazie al supporto del linguaggio naturale. Ad esempio, digitando "ho gli occhi stanchi", il sistema suggerirà automaticamente le opzioni relative alla luminosità o alla protezione per gli occhi.

La ricerca all'interno delle impostazioni diventa più semplice e intuitiva grazie al supporto del linguaggio naturale. Ad esempio, digitando "ho gli occhi stanchi", il sistema suggerirà automaticamente le opzioni relative alla luminosità o alla protezione per gli occhi. Funzionalità Galaxy AI: AI Select, Writing Assist, Drawing Assist, Audio Eraser.

Galaxy AI: l'Intelligenza Artificiale al servizio dell'utente

One UI 7 porta con sé un potenziamento delle funzionalità Galaxy AI, progettate per semplificare la vita quotidiana degli utenti e stimolare la loro creatività:

AI Select: Durante la visione di un video, è possibile salvare un frame come GIF semplicemente toccando l'icona "AI Select" nel pannello Edge.

Durante la visione di un video, è possibile salvare un frame come GIF semplicemente toccando l'icona "AI Select" nel pannello Edge. Writing Assist: Questa funzione aiuta a riassumere e formattare testi, risparmiando tempo e fatica. Sarà disponibile per Galaxy S24, Galaxy S24 FE, serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, serie Galaxy Tab S10 e serie Galaxy Tab S9.

Questa funzione aiuta a riassumere e formattare testi, risparmiando tempo e fatica. Sarà disponibile per Galaxy S24, Galaxy S24 FE, serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, serie Galaxy Tab S10 e serie Galaxy Tab S9. Drawing Assist: Permette di dare vita alle proprie idee combinando testo, immagini e schizzi, offrendo un'esperienza creativa più completa e intuitiva. Stessa disponibilità di Writing Assist.

Permette di dare vita alle proprie idee combinando testo, immagini e schizzi, offrendo un'esperienza creativa più completa e intuitiva. Stessa disponibilità di Writing Assist. Audio Eraser: Questa funzione consente di rimuovere rumori indesiderati dai video, migliorando la qualità audio in modo semplice e veloce. Sarà disponibile per Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 e serie Galaxy Tab S10.

L'arrivo di Android 15 e la presenza di nuove funzionalità basate sull'IA su un così ampio parco di dispositivi determineranno un cambio significativo nell'esperienza utente, ed un aumento della produttività degli utenti.