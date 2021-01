Samsung: l’autonomia del prossimo smartphone non sarà un problema

Samsung ha presentato negli ultimi giorni si suoi nuovi top di gamma, Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra ed è innegabile che tutti gli sforzi dell’azienda negli ultimi mesi siano stati rivolti a questa lineup. Neanche il tempo di godersi la famiglia Galaxy S21 che Samsung ha già orientato le proprie attenzioni sulla fascia media del mercato, in particolare ai device della serie A e M. La casa sud-coreana sarebbe infatti in procinto di annunciare il Galaxy M62, caratterizzato da un’enorme batteria da ben 7.000mAh.

Portale FCC

Nelle ultime ore, tramite il portale della FCC è stato individuato un nuovo modello di smartphone Samsung contraddistinto dal numero SM-M62F/DS e che sarebbe riconducibile proprio a quello che sarà il Galaxy M62. Se le specifiche finora trapelate fossero confermate, soprattutto quelle legate all’autonomia, si tratterebbe del secondo device dell’azienda, dopo il Galaxy M51, equipaggiato con una batteria dalle dimensioni così imponenti e tra le prime a fornire, sul mercato, soluzioni di questo genere.

Samsung Galaxy M51

L’elenco FCC ci fornisce ulteriori dettagli sul prossimo Galaxy M62 come la presenza di una porta USB-C con caricatore rapido a 25W e la possibilità di sfruttare il jack per le cuffie da 3,5 mm. Anche la ricarica vedrebbe un upgrade con l’implementazione di un alimentatore più performante, considerato che la maggior parte dei dispositivi appartenenti alle serie Galaxy A e M sono ancora bloccati sulla ricarica a 15W. Non sappiamo ancora se il caricatore verrà venduto separatamente, a seguito di quanto comunicato da Samsung negli ultimi giorni o se gli acquirenti potranno trovarlo direttamente in confezione.

Ci sarebbe poi un altro particolare, infatti, il sito web dell’ente di certificazione statunitense includerebbe anche un secondo codice di modello, SM-E625F/DS e ciò farebbe pensare alla presenza di una seconda variante, che arriverebbe sotto il nome di Galaxy F62. La serie F ha debuttato lo scorso anno con l’obiettivo di offrire un buon comparto fotografico ad un prezzo decisamente più vantaggioso e rivolta solo ad alcuni mercati selezionati. Non bisogna dunque escludere che anche il prossimo F62 possa prendere in prestito l’enorme batteria della versione M ed arrivare sul mercato anche con dei moduli della fotocamera più performanti.

Sfortunatamente, non ci sono al momento indicazioni relative alla parte hardware. Tuttavia, Geekbench potrebbe darci una mano a riguardo, con la piattaforma che avrebbe previsto la presenza di un processore Exynos 9825 abbinato a 6GB di RAM e con Android 11 a bordo. Altra nota positiva sarebbe la possibilità di sfruttare il dual-SIM. Ci aspettiamo che emergano ulteriori dettagli nelle prossime settimane considerato che l’annuncio dovrebbe arrivare in breve tempo. Insomma, il 2021 di Samsung sarebbe partito in maniera decisamente interessante.