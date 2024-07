Samsung vuole rendere Galaxy AI più personale, è partita la sfida a Apple Intelligence?

Samsung ha annunciato l'acquisizione di Oxford Semantic Technologies, una startup britannica specializzata nella tecnologia dei knowledge graph. Questa mossa strategica mira a potenziare le capacità di intelligenza artificiale dei dispositivi Galaxy, offrendo esperienze AI sempre più personalizzate agli utenti.

I knowledge graph memorizzano le informazioni in una rete interconnessa di idee correlate, simulando il ragionamento umano. Questa tecnologia può migliorare significativamente la personalizzazione delle applicazioni AI, in particolare per l'intelligenza artificiale integrata nei dispositivi Samsung.

Paul Kyungwhoon Cheun, Capo della Samsung Research e CTO di Samsung, ha dichiarato:

"Poiché i consumatori di tutto il mondo hanno sempre più bisogno di esperienze AI personalizzate, l'acquisizione di Oxford Semantic Technologies rafforzerà ulteriormente le forti capacità di Samsung nell'ingegneria della conoscenza. Questa acquisizione rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro impegno a fornire esperienze di intelligenza artificiale su misura, basate sulla nostra innovazione tecnologica di riferimento".

Collaborazione di lunga data

Samsung collabora con Oxford Semantic Technologies dal 2018 su diversi progetti. Con questa acquisizione, l'azienda coreana intende assicurarsi motori avanzati per i personal knowledge graph. Questi grafici integrano informazioni e contesto da diversi servizi e app, migliorando l'esperienza utente adattandosi nel tempo alle preferenze e abitudini individuali.

Quando abbinata all'AI on-device, questa tecnologia consente esperienze utente altamente personalizzate

La tecnologia dei personal knowledge graph, combinata con l'AI on-device presente nella serie Galaxy S24, permette esperienze utente altamente personalizzate, proteggendo al contempo i dati personali sensibili all'interno del dispositivo. Questa funzionalità si estenderà a tutte le linee di prodotti Samsung, non limitandosi ai soli dispositivi mobili.

L'impegno di Samsung nell'AI

All'inizio di quest'anno, Samsung ha lanciato Galaxy AI, un set di strumenti di intelligenza artificiale volti a migliorare l'esperienza utente con funzionalità come la traduzione in tempo reale, la generazione di immagini e il miglioramento dell'editing fotografico. Con l'AI che diventa sempre più centrale nei dispositivi mobili, Samsung si concentra sul continuo miglioramento di questi strumenti.

Da quando Samsung ha introdotto Galaxy AI, ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale in numerosi smartphone Galaxy, a partire dalla serie Galaxy S21 e dai pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Flip3. Recentemente, l'azienda ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, con funzionalità Galaxy AI ottimizzate specificamente per questi form factor unici.

L'acquisizione di Oxford Semantic Technologies rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Samsung per rimanere all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale mobile, in un mercato sempre più competitivo dove anche altri giganti come Google e Apple stanno intensificando i loro sforzi nell'AI per dispositivi mobili.