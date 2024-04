Se avete un Galaxy S21 riceverete presto un po' di Galaxy S24

Samsung sta per portare alcune delle più recenti funzionalità di intelligenza artificiale Galaxy sui telefoni delle generazioni precedenti, inclusa la famosa serie S21.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, quali 9to5Google e Android Central, un rappresentante di Samsung ha confermato che queste innovazioni saranno disponibili tramite l'aggiornamento One UI 6.1, previsto per il prossimo mese.

Le funzionalità, già presenti sui modelli di punta del 2022, come gli S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S8 e Tab S8 Ultra, saranno ora estese anche ai dispositivi della serie S21. Questo significa che anche chi possiede un S21, S21 Plus, S21 FE o S21 Ultra potrà godere delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale sviluppate da Samsung.

Tra le funzionalità incluse vi è una versione ottimizzata di Galaxy AI, pur senza l'ottimo Instant Slow-Mo, introdotto con la linea S24. Questa versione più leggera di Galaxy AI, però, promette comunque un'esperienza avanzata e fluida, garantendo agli utenti di poter sfruttare appieno le potenzialità del proprio dispositivo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Samsung ha annunciato che anche i possessori di telefoni di punta del 2021, come S21, S21 Plus, S21 Ultra, Flip 3 e Fold 3, avranno accesso a due nuove funzionalità di Galaxy AI: Circle to Search e Magic Rewrite. Queste aggiunte mirano a migliorare ulteriormente l'esperienza utente, rendendo i dispositivi ancora più versatili e completi.

Questo annuncio conferma l'impegno di Samsung nell'offrire costantemente innovazioni e miglioramenti ai suoi clienti per i dispositivi più datati. L'azienda si impegna a garantire che ogni utente possa godere delle ultime tecnologie senza dover necessariamente acquistare i modelli più recenti.

Grazie a queste nuove funzionalità, i possessori di telefoni Samsung della serie S21 possono restare al passo con i tempi e continuare a sfruttare al meglio il proprio dispositivo anche in futuro.