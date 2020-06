Selpic P1, la stampante a portata di mano arriva su Indiegogo

Selpic P1 è sbarcata sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Parliamo della stampante portatile più piccola al mondo in grado di stampare su qualsiasi superficie. Un grande vantaggio che ci permette di avere sempre a portata di mano un oggetto che può tornare utile in diverse occasioni. Il design è lontano da quello delle stampanti tradizionali e ricorda più che altro una penna, diventando dunque anche abbastanza ergonomica.

Le dimensioni sono compatte: 30 x 31 x 23,8 millimetri per un peso di appena 181 grammi. La trasportabilità dunque è assicurata. Nonostante sia piccola, Selpic P1 è alimentata da una batteria da 7V che assicura un’autonomia di 3 ore di lavoro. La società sostiene che può stampare circa 90 pagine di fogli A4.

Come già detto, la stampa può avvenire non solo su carta ma anche su diverse superfici come metalli, tessuto, legno, pelle, plastica ed altri materiali porosi. La qualità della stampa è assicurata da una risoluzione di 600 DPI e inchiostro evoluto a base d’acqua che assicurano un risultato di alto livello evitando fenomeni di sbiadimento. Ma come funziona?

Il funzionamento è molto semplice. È sufficiente installare l’applicazione Selpic handy printer sullo smartphone (Android o iOS) o sul PC (Windows o Mac), caricare il file da stampare, avviare la stampa e far scorrere la stampante sulla superficie desiderata. Nulla di più semplice. Il collegamento avviene tramite Wi-Fi.

Selpic P1 è disponibile su Indiegogo a un prezzo di lancio di 89 dollari, valido solo per i primi 500 utenti. Il prezzo di vendita effettivo invece sarà di 99 dollari.