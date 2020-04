Genius Repair: la startup offre servizio di ritiro gratuito per chi deve riparare lo smartphone

“#iorestoacasa con Genius” è il servizio gratuito di ritiro e riconsegna dello smartphone danneggiato offerto da Genius Repair, una startup con sede a Milano. Per coloro che hanno bisogno di riparare il loro dispositivo ma non possono muoversi da casa a causa dell’emergenza Coronavirus, la società si offre di ritirare a domicilio il prodotto per portarlo poi nei propri centri di riparazione sparsi su quasi tutto il territorio italiano. Al momento della riconsegna del terminale perfettamente funzionante, non verrà applicato nessun costo aggiuntivo oltre a quello per la riparazione.

“In questo momento di crisi globale, l’importanza dei servizi alla persona assume un ruolo ancora più determinante. Lo smartphone è rimasto l’unico modo per comunicare con l’esterno, e quando ti si rompe è una vera iattura. Per questo – spiega Pietro Paolo Rimonti, Amministratore Delegato di Genius – abbiamo deciso di dare una mano anche noi, venendo in aiuto a tutte le persone, soprattutto anziani, che, pur non potendo uscire di casa hanno il cellulare rotto e non possono comunicare in questa situazione d’emergenza”.

Per usufruire del servizio, è semplice. Tutto avviene online seguendo piccoli passaggi. Andando sul sito ufficiale (qui il link), basterà compilare il form di contatto con tutte le informazioni necessarie. Dopodiché si verrà contattati telefonicamente da un operatore per concordare i dettagli del ritiro e per fornire le informazioni sul prezzo della riparazione.

“Sensibili del particolare momento che tutti stiamo vivendo, Genius si assume tutte le spese di prelievo e riconsegna del device, ed offrirà uno sconto del 10% a tutti coloro che decideranno di usare il nostro servizio: è in questi momenti che non si può non essere solidali ed attenti a chi ha bisogno di restare in contatto con il mondo”, conclude Rimonti.