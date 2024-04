[SONDAGGIO] Compreresti uno smartphone Huawei?

Huawei è un brand molto conosciuto in ambito smartphone anche in seguito al ban applicato dagli USA che ha portato all'esclusione del Play Store dai dispositivi del colosso cinese, facendo desistere molti potenziali clienti. Non solo, le restrizioni hanno reso più difficile anche il reperimento di componenti essenziali, costringendo Huawei a diversificare le sue attività. Ciononostante, l'azienda sembra attraversare un momento particolarmente positivo e di recente ha dichiarato degli utili raddoppiati rispetto allo scorso anno.

Non a caso, Huawei sta progettando la creazione di un grande centro di ricerca e sviluppo situato vicino a Shanghai, in modo da poter produrre autonomamente dei chip proprietari in grado di competere con quelli progettati da leader del settore. Del resto il problema rimane il sistema operativo che, come detto in precedenza, non permette di accedere alle applicazioni presenti sul Play Store di Google. Tuttavia, il governo Cinese ha recentemente avviato un ambizioso programma di sviluppo mirato a potenziare HarmonyOS, il sistema operativo sviluppato da Huawei.

Questo lascia presumere che, in un futuro non troppo lontano, Huawei potrà proporre una suite di applicazioni competitive in modo da suscitare l'interesse dei clienti occidentali. In questo modo gli smartphone Huawei potrebbero offrire un OS completo e supportato da più device al pari di Android, elemento fondamentale per supportare l'ottimo comparto hardware che non è mai stato messo in discussione.

Pro e contro

Gli smartphone Huawei sono infatti noti per le loro specifiche tecniche di alto livello e design innovativi, spesso caratterizzati da materiali premium e schermi ad alta risoluzione. La qualità delle fotocamere è generalmente eccellente, tanto che Huawei è stato il primo brand a collaborare con Leica. Questi aspetti rendono gli smartphone Huawei particolarmente attraenti per gli utenti che cercano dispositivi di punta a prezzi competitivi rispetto ad altri marchi premium.

Tuttavia, uno degli svantaggi significativi degli smartphone Huawei recenti di cui abbiamo parlato in apertura è la mancanza del supporto per i servizi Google, inclusi il Google Play Store e le app come Gmail, YouTube e Maps. Per colmare questa lacuna, Huawei ha sviluppato il proprio ecosistema di app chiamato HMS (Huawei Mobile Services) e AppGallery, il suo negozio di applicazioni. Anche se AppGallery sta crescendo rapidamente e include molte delle app più popolari, ci sono ancora mancanze significative rispetto all'offerta di Google Play.

Per gli utenti che dipendono fortemente dai servizi Google o che preferiscono avere accesso immediato a un vasto catalogo di app, questo potrebbe essere un ostacolo significativo. D'altra parte, per chi non è legato ai servizi Google e cerca alternative, o per chi valuta maggiormente le specifiche tecniche e l'innovazione hardware, uno smartphone Huawei potrebbe essere un'ottima scelta.

