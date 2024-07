Sonos aggiorna la sua app ascoltando il feedback degli utenti

La nuova app Sonos è stata completamente ridisegnata per offrire agli utenti un'esperienza di ascolto più personalizzata e accessibile. L'attuale aggiornamento include funzionalità fortemente richieste dagli utenti, mirando alla risoluzione dei problemi più critici e all'implementazione di miglioramenti suggeriti dalla community.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo avanti verso la soddisfazione del cliente

Secondo gli sviluppatori, la recente versione dell’app Sonos ha introdotto diverse migliorie, come l’aggiunta dell'impostazione, della configurazione e della ricerca nella libreria musicale locale. Sono stati anche perfezionati gli automatismi legati all'autoplay e alla compressione del line-in, oltre al miglioramento nell'accesso alle impostazioni. La configurazione dei prodotti Sonos attraverso dispositivi Android è stata resa più intuitiva, così come la gestione delle notifiche legate agli aggiornamenti firmware.

Qui la lista completa delle novità come ci è stata presentata dal brand:

Disponibile ora (dal 18 luglio 2024) Aggiunta dell'impostazione, della configurazione e della ricerca della libreria musicale locale.

Miglioramento delle impostazioni di autoplay e di compressione del line-in.

Miglioramento dell'accessibilità delle Impostazioni

Miglioramento della configurazione del prodotto tramite Android

Miglioramento della notifica degli aggiornamenti del firmware del lettore

Impostazioni relative al volume aggiornate e migliorate

Amp/Port possono essere configurati in Stereo o Mono output in Android

Aggiunto “forget system” nelle impostazioni Android

Migliorate impostazioni Sub audio con Amp

Per usufruire di queste nuove funzioni, gli utenti sono invitati a scaricare l'ultima versione della app Sonos dagli app store iOS e Android, e a garantire che anche i loro dispositivi Sonos siano aggiornati all'ultima versione del firmware disponibile.

Prossime novità in arrivo

Il team di Sonos ha già pianificato ulteriori aggiornamenti per i prossimi mesi. Tra i più attesi, il downgrade da S2 a S1, previsto per inizio agosto, che permetterà maggiore flessibilità nella gestione del sistema. Inoltre, la funzionalità di persistenza dei dispositivi offline sarà disponibile sempre ad inizio agosto, migliorando l'uso degli apparecchi in condizioni di connettività limitata. Verso la fine di agosto, verranno integrati aggiornamenti per la modifica degli elenchi di riproduzione e delle funzioni di modifica della coda, rendendo l'interfaccia ancora più piacevole e personalizzabile.

Questi sviluppi sono parte dell'impegno continuo di Sonos nell'ottimizzare l'esperienza utente, tenendo conto dei feedback e delle esigenze espresse dai suoi clienti.