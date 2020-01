Sony Xperia 1.1: sensore da 64 MP e fotocamera periscopica?

Il mese di gennaio è sempre pieno zeppo di indiscrezioni, più o meno attendibili. Questo perché la più grande fiera sul mondo mobile, il Mobile World Congress di Barcellona, si svolge generalmente a febbraio dando l’occasione ai vari produttori di presentare le loro ultime novità. Oggi al centro dei rumors c’è il comparto fotografico di Xperia 1.1 che Sony dovrebbe annunciare proprio nel corso della fiera catalana.

Secondo le ultime notizie provenienti dal Giappone, il comparto fotografico di Xperia 1.1 sarà dotato di ben cinque fotocamere. Il sensore principale da 12 Megapixel – che dovrebbe essere lo stesso utilizzato da Samsung per la gamma Galaxy S20 – sarebbe caratterizzato da una grandezza di 1/1,5”. Questo sarebbe accoppiato a una fotocamera da 64 Megapixel (1/1,7”), un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un altro sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. A questi si aggiungerebbe una fotocamera periscopica con stabilizzazione ottica che dovrebbe attivare uno zoom ottico fino a 5x.

Credit - AndroidNext

Insomma, si tratterebbe di un comparto fotografico davvero interessante anche se – come sempre – l’effettiva qualità dovrà essere testata sul campo. Abbiamo ormai imparato che aumentare il numero di fotocamere o dei Megapixel non sempre comporta un aumento della qualità. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, si vocifera che Xperia 1.1 arrivi equipaggiato con lo Snapdragon 865 di Qualcomm con tanto di supporto 5G.

Ad ogni modo, ci toccherà attendere il Mobile World Congress per capire come sarà davvero il prossimo top di gamma della casa giapponese.