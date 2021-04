Sony fissa un evento Xperia, ecco cosa verrà annunciato

In mancanza dell’evento annuale che solitamente si svolge in questo periodo dell’anno, il Mobile World Congress di Barcellona che quest’anno è stato rimandato al secondo trimestre, Sony si è dovuta attivare per preparare un proprio evento online dove presentare i nuovi modelli di smartphone della linea Xperia. L’azienda giapponese ha finalmente comunicato il giorno in cui vedranno la luce i nuovi prodotti, che cosa possiamo aspettarci?

A comunicare la data del prossimo evento dedicato agli smartphone Sony è stato il profilo ufficiale dell’azienda dedicato ai prodotti della gamma Xperia. La giornata scelta per sollevare il drappo rosso dai nuovi dispositivi è il 14 aprile con l’inizio delle danze fissato per le ore 09:30 orario italiano.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo evento?

Di sicuro Sony annuncerà il suo nuovo top di gamma per l’anno 2021, l’Xperia 1 III. Assieme al modello top di gamma potrebbe arrivare Sony Xperia 10 III, dispositivo di fascia media, e potrebbe esserci spazio anche per il ritorno della tanto attesa linea Xperia Compact, le cui voci di corridoio a riguardo si sono susseguite negli ultimi mesi.

Visti i precedenti degli anni passati, potrebbero essere annunciati anche nuovi accessori come smartband, smartwatch oppure auricolari TWS, anche se di questo genere di prodotti non si è sentito parlare nelle anticipazioni e nei leak in alcun modo.

Grazie ai recenti leak riguardanti i prodotti del brand possiamo già darvi un’idea su cosa potrete aspettarvi dall’evento. Sony Xperia 1 III sarà un vero top di gamma mosso dalla tecnologia migliore che l’azienda ha a disposizione:

Display OLED da 6,5″ CinemaWide 4K HDR , 21:9, 15% più luminoso di quello di Xperia 1 II

, 21:9, 15% più luminoso di quello di Xperia 1 II SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G

8GB di RAM

256GB di storage

Memoria interna espandibile

Fotocamera posteriore tripla, sensore 3D iToF, rivestimento ZEISS T* , lente periscopica

, lente periscopica Lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione

Due speaker frontali, jack da 3,5mm

161,6 x 67,3 x 8,4-9,6 mm

IP65/IP68

Possiamo persino dare un’occhiata ad alcuni dei primi render apparsi in rete, i quali mostrano delle cornici attorno al display ancora meno pronunciate rispetto ai classici smartphone del brand.

Anche nel caso di Sony Xperia 10 III troviamo un design familiare ma rifinito, come il marchio ci ha abituato di generazione in generazione. Tra le specifiche che già conosciamo troviamo:

Display FHD+ 21:9 CinemaWide da 6″

Fotocamera posteriore tripla: principale da 12MP, ultragrandangolare da 8MP e teleobiettivo da 8MP

Qualcomm di fascia media, forse lo Snapdragon 690 5G

Quello che invece più interessava ai fan che probabilmente rimarranno un po’ delusi è il ritorno della gamma Sony Xperia Compact. Purtroppo da quello che sappiamo, però, non si tratterà di un flagship compatto ma di un modello dalle specifiche nettamente inferiori:

Qualcomm Snapdragon 480 5G

Display dalla diagonale di 5,5″

140 x 68,9 x 8,9 mm

Fotocamera posteriore doppia, principale da 13MP

Fotocamera frontale da 8 MP inserita in un notch a goccia

Seguirete l’evento? Quali sono le vostre aspettative?