Le Soundcore by Anker Q20i sono ora disponibili su Amazon a un prezzo davvero interessante. Queste cuffie bluetooth over-ear con cancellazione attiva del rumore ibrida offrono un'autonomia straordinaria di 40 ore in modalità ANC e ben 60 ore in modalità normale. Oggi potete portarle a casa a soli 29,90€ invece di 49,99€, un risparmio considerevole per chi cerca qualità audio Hi-Res e bassi potenti con tecnologia BassUp.

Soundcore Q20i, chi dovrebbe acquistarle?

Le Soundcore Q20i sono perfette per chi cerca cuffie wireless di qualità a un prezzo eccezionale. Si rivolgono principalmente a pendolari e viaggiatori frequenti che desiderano isolarsi dai rumori di treni, aerei e traffico cittadino grazie alla cancellazione attiva ibrida del rumore che riduce i disturbi fino al 90%. Sono ideali anche per studenti e professionisti in smart working che necessitano di concentrazione assoluta, potendo sfruttare la doppia connessione Bluetooth per passare istantaneamente tra laptop e smartphone. Gli appassionati di musica apprezzeranno i driver da 40mm con tecnologia BassUp e la certificazione Hi-Res Audio, mentre chi viaggia spesso troverà indispensabile l'autonomia monstre di 40 ore con ANC attivo.

Queste cuffie soddisfano esigenze diverse grazie alla loro versatilità: la modalità Trasparenza vi permetterà di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario, mentre l'app dedicata con 22 equalizzazioni preimpostate consente una personalizzazione totale del suono per ogni genere musicale. La ricarica rapida di 5 minuti per 4 ore di utilizzo risolve brillantemente le emergenze dell'ultimo minuto. Con uno sconto del 40%, rappresentano un'opportunità imperdibile per chi vuole qualità audio premium senza compromessi sul budget, offrendo funzionalità tipiche di modelli ben più costosi a meno di 30 euro.

Le Soundcore by Anker Q20i sono cuffie bluetooth over-ear con cancellazione attiva del rumore ibrida che riduce i disturbi esterni fino al 90%. Dotate di driver dinamici da 40mm e tecnologia BassUp, offrono un audio Hi-Res dettagliato e bassi potenti. Con 40 ore di autonomia in ANC e 60 ore in modalità normale, supportano la doppia connessione Bluetooth 5.0 e si personalizzano tramite app con equalizzatore avanzato e 22 preset audio.

Vedi offerta su Amazon