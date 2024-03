Stiamo sempre con il telefono in mano, ecco i numeri che lo dimostrano

Secondo il primo Consumer Connections Report di Verizon, nota società di telecomunicazioni statunitense, il traffico sulle sue reti mobili è aumentato del 129% negli ultimi cinque anni. Lo studio si basa su ricerche che analizzano vari dati, inclusi l'utilizzo dei dati dei consumatori nelle principali città statunitensi, le app più popolari e persino i flussi migratori della popolazione.

Uno dei dati più interessanti riguarda la forte crescita dell'utilizzo mensile di smartphone a livello pro capite, che è salito da una media di 11,5GB registrata a gennaio 2022 a 15,5GB a novembre 2023, facendo segnare un aumento del 34%. Ciò sottolinea una crescente dipendenza dalla connettività mobile nelle aree urbane, dove l'accesso a informazioni e intrattenimento attraverso dispositivi mobili sta diventando sempre più fondamentale.

L'incremento del consumo di dati nelle reti mobili corrisponde a un aumento dell'interesse per i contenuti video

Il video sta diventando sempre più popolare, con quasi la metà (47%) del traffico mobile dei consumatori dedicato ai ai contenuti audiovisivi nella seconda metà del 2023. L'esame delle app più popolari ha rivelato che le piattaforme di condivisione video (come TikTok) dominano per tempo trascorso quotidianamente sull'app e per uso mobile settimanale, confermando la preferenza per i contenuti video riscontrata anche in altri report di settore.

Inoltre, il report pubblicato da Verizon ha identificato una crescita annua del 111% nei servizi di rete fissa wireless dell'azienda, tra cui l'Internet domestico 5G e LTE, che ha raggiunto quasi 1,9 milioni di consumatori alla fine del 2023. Questo dato evidenzia un crescente interesse per soluzioni di connettività domestica alternative, che promettono di offrire velocità elevate e latenze ridotte grazie alle reti 5G.

Questi trend indicano una trasformazione significativa nelle abitudini dei consumatori e nelle infrastrutture di rete, con implicazioni che si estendono ben oltre il semplice utilizzo del telefono cellulare.

In conclusione, il Consumer Connections Report di Verizon mette in luce l'incremento dell'utilizzo delle connessioni mobili e la crescente domanda di contenuti video, insieme a un marcato interesse per le soluzioni di Internet domestico basate su rete wireless.