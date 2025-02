Su WhatsApp arrivano i temi delle chat, ecco come funzionano

WhatsApp ha introdotto i temi personalizzabili per le chat, rendendo la funzione disponibile per tutti gli utenti. La novità era già disponibile in versione beta, ma ora chiunque potrà personalizzare le proprie conversazioni a piacimento.

Si possono modificare lo sfondo delle chat e il colore dei messaggi inviati, scegliendo i propri preferiti. Per applicare un nuovo tema, basta andare nel menu Impostazioni, selezionare Chat e poi Sfondo chat. Qui si possono scegliere opzioni predefinite in modalità chiara o scura, selezionare un colore neutro o ancora usare un'immagine dalla propria galleria.

La novità più interessante è la possibilità di impostare temi diversi per ogni singola chat. Su iPhone si può fare da Informazioni contatto/gruppo > Sfondo, mentre su Android toccando i tre puntini in alto a destra e selezionando Tema chat.

Ovviamente, le modifiche alla chat saranno visibili solo sul proprio dispositivo, non influenzando l'interfaccia degli altri partecipanti alla conversazione. In questo modo, ciascun utente può personalizzare l'app secondo i propri gusti , senza rovinare l'esperienza agli altri.

L'introduzione dei temi nelle chat è una novità importante per l'app di messaggistica di Meta, che finora non aveva offerto opzioni di personalizzazione così avanzate. Questa funzionalità va incontro alle richieste degli utenti di poter adattare l'interfaccia ai propri gusti, migliorando l'esperienza d'uso complessiva.

WhatsApp continua ad arricchire le proprie funzionalità per competere con altre app di messaggistica, tra cui l'eterna rivale Telegram, che offre già da molto tempo opzioni di personalizzazione più avanzate.

Come anticipato, i nuovi temi per le chat sono già disponibili, quindi se non avete ancora l'impostazione vi consigliamo di aggiornare WhatsApp all'ultima versione disponibile, verificando su App Store o Google Play Store la presenza di una nuova versione.