Svelati tantissimi dettagli sulla One UI 7, le novità saranno sostanziali

Samsung sta per introdurre importanti novità con l'aggiornamento One UI 7, basato su Android 15. Una recente fuga di notizie ha rivelato numerose nuove funzionalità in arrivo, tra cui controlli parentali, opzioni aggiuntive per Sketch to Image, nuove icone e funzioni fotografiche basate sull'intelligenza artificiale.

L'aggiornamento, previsto per l'inizio del prossimo anno, porterà significativi cambiamenti all'interfaccia utente e alle funzionalità dei dispositivi Samsung. Nonostante l'azienda non abbia ancora fornito dettagli ufficiali, le informazioni trapelate offrono uno sguardo approfondito su ciò che gli utenti possono aspettarsi.

Novità estetiche e funzionali

Tra le modifiche più evidenti ci sono le nuove icone, che presentano un design rinnovato rispetto alle versioni precedenti. La schermata di blocco offrirà maggiori opzioni di personalizzazione e widget, mentre è prevista l'introduzione di una gestione intelligente delle notifiche.

La funzione Circle to Search si espanderà, permettendo agli utenti di ottenere aiuto per compiti di matematica, fisica e storia. Invece di fornire risposte immediate, il sistema proporrà spiegazioni, video e risultati per guidare nella risoluzione dei problemi.

Funzionalità IA per la fotografia

One UI 7 introdurrà diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza fotografica. Tra queste:

Live Effects: aggiunge profondità alle foto

aggiunge profondità alle foto Effetti artistici generati dall'AI per rielaborare i ritratti

AI Zoom: utilizza il Pro Visual Engine per mantenere nitide le foto con zoom fino a 100x

Inoltre, lo strumento Sketch to Image, introdotto con i Galaxy Z Fold6 e Flip6, riceverà nuove opzioni oltre alle attuali 3D Cartoon, Sketch e Watercolor.

Sicurezza e benessere

One UI 7 includerà controlli parentali che permetteranno ai genitori di limitare l'accesso dei figli a determinate app o siti web, oltre a monitorarne la posizione fisica. La funzione Energy Score, introdotta con gli ultimi dispositivi pieghevoli, riceverà aggiornamenti per fornire maggiori informazioni sugli effetti sulla salute e la vita quotidiana, insieme a consigli per migliorare il punteggio.

Per quanto riguarda la sicurezza, Samsung Knox sarà presente, anche se non sono stati rivelati dettagli su eventuali modifiche.

La versione beta di One UI 7 è attesa entro la fine dell'anno, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l'inizio del 2025. Queste anticipazioni offrono agli utenti Samsung un'anteprima delle numerose novità in arrivo, promettendo un'esperienza d'uso migliorata e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale.