Telegram ha un nuovo editor di sticker nell'app, era ora!

Telegram ha annunciato il lancio di un editor di sticker avanzato, aggiungendo una funzionalità utile e facile da usare alla piattaforma di messaggistica. Questo nuovo strumento è stato introdotto all'inizio della settimana, in attesa del debutto di altre 16 funzionalità che verranno svelate entro la fine del mese.

L'editor di sticker permette agli utenti di crearne di personalizzati direttamente all'interno dell'app, senza la necessità di ricorrere a software esterni. Tra le opzioni disponibili vi è la possibilità di scattare una foto e aggiungere testo, disegni, sticker animati, emoji e GIF, tutti già integrati nell'app Telegram.

Questo strumento offre una vasta gamma di funzionalità di modifica, tra cui il ritaglio degli oggetti e la rimozione dello sfondo dalle immagini.

Gli utenti possono anche eseguire operazioni di cancellazione e ripristino manuali per aggiustare i dettagli degli sticker. Inoltre, se lo si desidera è possibile aggiungere un contorno agli sticker.

Una delle caratteristiche più interessanti dell'editor è l'uso dell'intelligenza artificiale per suggerire in modo rapido e intuitivo agli utenti le emoji più appropriate in base al soggetto degli sticker.

Una volta creati, i nuovi sticker possono essere facilmente organizzati in raccolte, scegliendo le emoji che li descrivono. Telegram ha reso anche semplice condividere i set di adesivi: basta inviare uno degli sticker creati e il destinatario potrà aggiungere l'intero set toccando il messaggio ricevuto.