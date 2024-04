GameDivision, iscrivetevi al nostro canale YouTube dedicato ai videogiochi

GameDivision è nato nel 2018 come verticale di videogiochi di Tom's Hardware e in poco tempo è riuscita a crescere di autorevolezza e numeri

Canale YouTube

Da sempre, l'idea di GameDivision è quella di porre le basi per una community che ama i videogiochi e apprezza il modo in cui vengono trattati: con competenza e trasparenza.

Nel corso degli ultimi mesi avrete certamente notato dei cambiamenti sul sito: riduzione delle notizie, maggior numero di contenuti originali e qualità migliore. L'obbiettivo sarà quella di migliorarci ancora di più, affinché tutti possano trovare in GameDivision una casa per i videogiochi.

Canale YouTube

Canale YouTube di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale YouTube è una scommessa su cui vogliamo fortemente puntare. Da sempre abbiamo pensato di voler creare un nostro ambiente dove poter parlare di videogiochi senza restrizioni e con un pubblico più verticale. Il nostro intento è cercare di regalare agli utenti qualcosa di nuovo, magari puntando a video sperimentali e idee fuori dall'ordinario, così da non rappresentare un'altra mera testata editoriale, ma qualcosa di più familiare, ma che possa comunque mantenere un livello di critica incisivo.

"]

Cosa troverete

Shorts delle principali notizie e curiosità

Video discussioni su tematiche del momento e non solo

Video guide di videogiochi

Recensioni e anteprime videogiochi

Analisi tecniche giochi PC

Video su periferiche gaming PC/Console

Live dedicate e maggior contatto con la redazione gaming

Canale Instagram

Canale Instagram di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il nostro canale Instagram è pensato per mostrarvi in maniera più ravvicinata i prodotti in arrivo in redazione: press kit, controller, periferiche particolari, console e quant'altro. Oltre a questo, diversi reel e contenuti creativi, mini recensioni, sondaggi, quiz e foto/video racconti sui nostri viaggi lavorativi.

Cosa troverete

Reel su prodotti, notizie e curiosità

Foto di prodotti: periferiche, press kit e videogiochi

Screen e virtual photography dei videogiochi del momento

Sondaggi e Quiz

Foto e aggiornamenti dai press tour

Canale TikTok

Canale TikTok di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale TikTok è pensato per essere un raggruppamento dei reel del momento, oltre che il luogo per trovare un po' più della nostra quotidianità in ufficio e fuori.

Gruppo Telegram

Canale Telegram di GameDivision -> Clicca qui per iscriverti

Il canale perfetto per chi vuole rimanere in contatto con la redazione: porre domande, discutere, dare feedback ed essere informati sui contenuti in arrivo, magari fornendo informazioni esclusive su ciò che si è provato (chiaramente post embargo) e maggiori approfondimenti su alcune tematiche in maniera più informale.