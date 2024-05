Copilot approda su Telegram, ma con un limite di utilizzo: ecco come funziona

Microsoft ha recentemente lanciato Copilot per Telegram, una nuova integrazione del suo chatbot IA nell'applicazione di messaggistica. Questa versione beta è già disponibile per tutti gli utenti, permettendo loro di testare tutte le numerose funzionalità offerte da Copilot.

Copilot per Telegram sfrutta il modello GPT e la ricerca Bing per fornire risposte in linguaggio naturale, rendendo le interazioni con l'AI più fluide e intuitive. É possibile accedere a Copilot seguendo pochi, semplici passaggi:

Aprire Telegram su Android, iOS o tramite Telegram Web.

Selezionare l'icona di ricerca e digitare @CopilotOfficialBot

Cliccare sul pulsante "Avvia" e accettare i termini e le condizioni.

Una volta avviato, il bot fornisce un elenco di comandi utili per accedere alle varie funzionalità disponibili. Queste includono la possibilità di effettuare ricerche, pianificare viaggi, ricevere consigli e aggiornamenti.

Gli utenti di Telegram possono ora beneficiare di un assistente IA avanzato, capace di semplificare molte attività quotidiane e migliorare la produttività.

Microsoft ha imposto un limite di utilizzo di 30 interazioni al giorno per il bot Copilot su Telegram. Copilot è progettato per essere compatibile con diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, Android e iOS, rendendolo accessibile a una vasta gamma di dispositivi e utenti.

Questa integrazione rappresenta un passo significativo per Microsoft, che mira a espandere la portata del suo assistente per l'IA generativa. Copilot per Telegram non solo migliora l'esperienza utente all'interno dell'app di messaggistica, ma dimostra anche il potenziale delle tecnologie IA nell'ottimizzare le attività quotidiane e le interazioni sociali.