TikTok cerca di fregare Apple, spinge gli utenti a non usare l’Apple Store

Nuove scoperte indicano che TikTok potrebbe aggirare l'App Store per risparmiare sulle commissioni. L'app di social video, di proprietà di ByteDance, sta mostrando ad alcuni utenti un link a un sito web per l'acquisto delle monete utilizzate per dare una "mancia" ai creatori digitali.

Di solito, queste monete vengono acquistate tramite l'acquisto in-app, che comporta una commissione del 30% pagata ad Apple.

Questa funzionalità potrebbe essere nascosta alla maggior parte degli utenti, probabilmente per scelta o perché mostrata solo a utenti specifici quali tester o persone specifiche identificate come "clienti che acquistano grandi pacchetti".

Coloro che hanno accesso a questa nuova opzione vedono una schermata che li invita a "ricaricare", ovvero ad acquistare più monete, tramite il sito tiktok.com. Anche se gli screenshot sono stati scoperti all'interno dell'app iOS da David Tesler di TechCrunch, non è chiaro quanti utenti di TikTok li abbiano visti, né quando o come vengano mostrati.

In alcuni casi, agli utenti viene mostrato un messaggio che dice"Prova a ricaricare su tiktok.com per evitare le commissioni del servizio in-app", seguito da un link "Prova ora".

Altre volte, potrebbero ricevere un pop-up che dice "Prova a ricaricare su tiktok.com" con un altro messaggio che li informa dei risparmi potenziali.

Chi segue il link viene portato al sito web per l'acquisto di monete: tiktok.com/coin. Da lì, possono pagare utilizzando vari metodi, inclusi Apple Pay o carte di debito o di credito. Il sito ricorda agli utenti che gli acquisti diretti con TikTok permettono di risparmiare circa il 25% "con una commissione di servizio di terze parti più bassa".

Sul sito, gli utenti possono acquistare pacchetti di monete che vanno da 70 a 17.500 monete, o inserire un importo personalizzato. All'interno dell'app, i pacchetti vanno da 20 a 16.500 monete, senza opzione per un importo personalizzato.

Questo suggerisce che TikTok mostri i link web solo agli utenti che solitamente acquistano grandi pacchetti di monete.

Sebbene Apple abbia permesso agli sviluppatori di aggiungere link ai loro siti web dall'interno dell'app nel 2022, questa opzione è limitata. Le app con il "Permesso per Link Esterno" non possono offrire acquisti in-app, ma TikTok sembra non rispettare queste regole.

TikTok e Apple non hanno commentato la recente scoperta. Tesler ha confrontato questa situazione con quella di Fortnite, bandito dall'App Store quando ha cercato di aggirare gli acquisti in-app di Apple. Non è chiaro se Apple prenderà provvedimenti contro TikTok, considerando le attuali tensioni politiche.