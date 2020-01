TikTok, il Garante per la Privacy chiede una task force europea per la protezione dei dati

Il Garante italiano per la privacy, Antonello Soro, lancia l’allarme sui potenziali rischi di TikTok. Per questo, ha proposto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali di creare una task force con l’obiettivo di identificare quali pericoli si possono nascondere dietro il popolare social network per quanto riguarda i dati degli utenti, soprattutto minorenni.

Soro sottolinea la necessità di portare avanti un’azione coordinata “in considerazione della delicatezza e della rilevanza di questo tipo di piattaforme”. È stato chiesto dunque che la questione venga discussa nel corso della prossima riunione plenaria che si terrà a Bruxelles il 28 e il 29 febbraio quando si riuniranno tutti i Garanti della privacy europei. “Noi, come europei, dobbiamo quantomeno sapere cosa accade dei dati e se ci sono delle falle su un social network che è particolarmente diffuso fra i nostri figli” sottolinea il Garante italiano.

Dunque, in questo contesto, la questione del trattamento dei dati personali va a braccetto con la sicurezza informatica. Solo qualche giorno fa, infatti, i ricercatori di sicurezza di Check Point Research hanno scoperto una falla (corretta) all’interno dell’applicazione che poteva mettere a rischio la privacy e la sicurezza degli iscritti fornendo accesso anche ai dati personali, come nome, cognome, data di nascita e indirizzo mail.

Insomma, viene chiesto all’Europa di seguire la strada intrapresa da altri Paesi come gli Stati Uniti che – per primi – hanno cominciato a indagare sul trattamento dei dati personali e sulle eventuali vulnerabilità presenti sul social network cinese. Gli USA, infatti, temono che TikTok possa rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale e compiere attività di spionaggio governativo. Accuse tutte da dimostrare.

Staremo a vedere, ora, quali azioni l’Unione Europea vorrà intraprendere e se l’appello di Soro verrà accolto.