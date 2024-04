Anche l'Europa vuole una backdoor "legale" in Whatsapp e altri programmi

In una recente dichiarazione congiunta pubblicata domenica, le autorità europee hanno espresso preoccupazione riguardo al modo in cui l'industria tecnologica sta implementando la crittografia end-to-end (E2EE). Gli organi competenti hanno infatti sollecitato le piattaforme social a progettare sistemi di sicurezza che permettano ancora di identificare attività illegali e di inviare segnalazioni sul contenuto dei messaggi alle forze dell'ordine.

Graeme Biggar, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito, ha dichiarato che il piano attuale di Meta per implementare una crittografia che impedisce l'accesso ai dati da parte di terzi su Instagram minaccia la sicurezza dei minori. Biggar ha inoltre sottolineato che le piattaforme, grazie all'attuale capacità di scansionare i contenuti dei messaggi, inviano decine di milioni di segnalazioni relative alla sicurezza dei minori ogni anno alle forze dell'ordine globali, salvaguardando tipicamente 1.200 bambini al mese e arrestando circa 800 persone.

Meta ha già implementato la crittografia end-to-end come standard su WhatsApp dal 2016 e ha iniziato a introdurre la stessa sicurezza per i messaggi privati su Instagram e Facebook Messenger.

Gli organi di controllo europei non chiedono di eliminare la crittografia, bensì di trovare soluzioni tecniche che permettano ancora l'accesso legittimo alle informazioni necessarie per garantire la sicurezza pubblica. Si discute anche l'adozione di tecnologie di scansione lato cliente, simile a quella che Apple aveva pianificato nel 2021 per rilevare materiale di abuso sessuale su minori.

Critiche e preoccupazioni legali sulle proposte di legge europee

Esperti di privacy e legali, inclusi i supervisori della protezione dei dati dell'Unione Europea, hanno espresso preoccupazioni sulle proposte legislative che richiederebbero la scansione dei messaggi per rilevare materiale di abuso sui minori, avvertendo che tali leggi potrebbero minacciare le libertà democratiche e compromettere la sicurezza informatica. Nonostante l'opposizione, i capi di polizia europei stanno aumentando la pressione sui legislatori dell'UE per mantenere il piano di scansione nonostante le forti resistenze.

Infine, la dichiarazione congiunta solleva questioni significative riguardo al bilanciamento tra privacy e sicurezza. Nonostante le affermazioni di supporto alla crittografia per proteggere i cittadini da crimini informatici, le autorità insistono sulla necessità di accesso ai dati per proteggere il pubblico. Questo dibattito si inserisce in una più ampia discussione globale sulla crittografia, con implicazioni che vanno oltre la lotta al crimine e toccano i diritti alla privacy e la sicurezza dei dati personali.