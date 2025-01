TikTok: le piccole aziende temono il ban

Il governo degli Stati Uniti sta valutando un possibile divieto di TikTok per motivi di sicurezza nazionale, una mossa che potrebbe avere un impatto significativo sui milioni di piccole imprese che utilizzano l'app per far crescere la propria attività. Il Dipartimento di Giustizia ha ordinato alla società madre ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio ma la Corte Suprema esaminerà la questione a gennaio, così come il presidente Donald Trump ha attualmente richiesto un periodo di proroga per poter negoziare con ByteDance.

Un eventuale ban di TikTok avrebbe conseguenze rilevanti per molte piccole imprese che hanno costruito la propria presenza sulla piattaforma. Secondo le stime di TikTok stesso, le piccole aziende presenti sull'app potrebbero perdere oltre 1 miliardo di dollari di ricavi in un solo mese se il divieto entrasse in vigore.

Grzie alla viralità del social, le piccole imprese usano TikTok in svariati modi per poter crescere.

Desiree Hill, proprietaria di Crown's Corner Mechanic in Georgia, è un esempio di imprenditrice che ha beneficiato enormemente della visibilità offerta da TikTok: "Ogni giorno ricevo almeno due o tre clienti che mi hanno vista su TikTok, hanno guardato i miei video e hanno voluto diventare clienti", ha dichiarato. Grazie alla popolarità ottenuta condividendo video del suo lavoro, è riuscita ad aprire un'officina fisica con 5 dipendenti in soli 18 mesi.

Molti imprenditori utilizzano infatti la piattaforma per ampliare la propria base clienti, fare pubblicità e marketing, e persino vendere prodotti direttamente tramite l'app. In caso di divieto, dovrebbero migrare su altre piattaforme come Instagram Reels, Snapchat o YouTube Shorts per raggiungere i propri clienti, specialmente i più giovani che prediligono TikTok.

Crystal Lister, titolare di un'attività educativa in Texas, sta già lavorando per spostare i suoi contenuti su YouTube e Instagram, ma ammette che "TikTok è più semplice" e che dovrà "utilizzare molte altre piattaforme per sostituire ciò che TikTok faceva in una sola".

Hill si dice invece preoccupata che altri social network non abbiano la stessa portata di TikTok: "Non c'è preparazione per questo. TikTok occupa un posto così importante per la mia base clienti e per come raggiungo i clienti che, se lo perdo, perderò una gran parte della mia attività o la mia capacità di crescere ulteriormente".

Gli esperti consigliano alle imprese di costruire un solido database di contatti diretti dei clienti, in modo da poterli raggiungere con promozioni e messaggi di marketing indipendentemente dalle piattaforme social. Tuttavia, molti imprenditori temono che sarà difficile replicare altrove il successo ottenuto su TikTok.