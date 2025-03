Falsi medici creati con l'IA diffondono consigli su TikTok

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale ha aperto le porte a un fenomeno preoccupante che sta proliferando sui social media: i falsi medici creati digitalmente. Su TikTok, numerosi utenti stanno segnalando la presenza di presunti dottori completamente generati dall'AI che dispensano consigli medici infondati e potenzialmente pericolosi. Questi avatar digitali, presentati come esperti con anni di esperienza in vari settori della medicina, stanno attirando l'attenzione di milioni di utenti inconsapevoli, sollevando serie preoccupazioni sulla disinformazione sanitaria nell'era digitale.

Dottori virtuali e consigli sospetti: il fenomeno dei deepfake medici

Una semplice ricerca su TikTok rivela decine di video con donne che si presentano come specialiste con frasi ad effetto del tipo "13 anni come dottoressa specializzata e nessuno mi crede quando dico questo", prima di condividere presunti segreti di salute per seni tonici, stomachi piatti o mascelle definite. L'elemento inquietante è che queste "esperte" non esistono nella realtà: sono completamente generate da algoritmi di intelligenza artificiale.

La tecnologia deepfake sta creando un'armata di falsi esperti che potrebbe compromettere la fiducia nelle informazioni mediche online.

Gli utenti più attenti hanno notato che gli stessi identici volti compaiono in video diversi, spacciandosi per specialisti in campi medici completamente differenti - dalla ginecologia alla chirurgia plastica, dalla nutrizione alla dermatologia - offrendo rimedi non convenzionali per vari disturbi o preoccupazioni estetiche.

Media Matters ha riportato che questi stessi personaggi deepfake appaiono anche come venditori di prodotti per il benessere o come presunti insider di Hollywood che condividono pettegolezzi esclusivi, evidenziando la versatilità e la pericolosità di questa tecnologia.

Captions: l'app dietro l'inganno digitale

Javon Ford, creatore dell'omonimo brand di bellezza, ha recentemente svelato il meccanismo dietro questi falsi medici digitali. In un video pubblicato su TikTok, Ford ha dimostrato come questi personaggi AI vengano creati attraverso un'applicazione chiamata Captions, uno strumento che permette di generare e modificare video con avatar parlanti generati dall'intelligenza artificiale.

L'app si vanta di avere 100.000 utenti giornalieri e di produrre oltre 3 milioni di video ogni mese. Tuttavia, Ford ha definito questo servizio "profondamente insidioso", mostrando come sia possibile selezionare un avatar tra un'ampia gamma di personaggi virtuali (come "Violet", frequentemente utilizzata nei video della "dottoressa specializzata") scrivere uno script e far ripetere all'avatar qualsiasi informazione, indipendentemente dalla sua veridicità.

Come riconoscere un falso medico digitale

Di fronte alla proliferazione di questi contenuti, creatori di contenuti autentici stanno cercando di educare il pubblico su come identificare se la persona sullo schermo sia reale o generata artificialmente. Ford ha evidenziato alcuni elementi rivelatori, tra cui i "movimenti della bocca" definiti "inquietanti" e la non sincronizzazione tra labbra e audio, definendolo il "primo campanello d'allarme".

"Siamo nel 2025," ha commentato in un video su TikTok. "Nessuno dovrebbe avere problemi di sincronizzazione audio-video." Ha poi aggiunto che anche le affermazioni stesse - come sostenere che un prodotto o un rimedio naturale funzioni meglio di ciò che viene comunemente utilizzato - dovrebbero far scattare sospetti.

Un altro esperto, Caleb Kruse, specializzato in media a pagamento, ha individuato ulteriori segnali rivelatori: gli occhi troppo grandi in momenti inopportuni, movimenti innaturali della testa e una generale sensazione di artificialità. "Gli occhi non riflettono esattamente come reagirebbe una persona normale quando dice certe cose," ha spiegato Kruse.

Un fenomeno che allarma gli utenti

Le rivelazioni sulla natura artificiale di questi presunti esperti hanno suscitato reazioni allarmate tra gli utenti. "Questo dovrebbe essere illegale," ha commentato un utente scioccato, mentre un altro ha ammesso: "Sembra così reale da essere terrificante." Alcuni si sono detti pronti ad abbandonare completamente i social media a causa della "spaventosa" realtà dei deepfake sempre più realistici.

L'intelligenza artificiale sta evolvendo a un ritmo tale che distinguere il reale dal falso diventa sempre più difficile per l'utente medio. Questo fenomeno solleva importanti questioni etiche e di salute pubblica, specialmente quando i consigli medici infondati possono avere conseguenze concrete sulla salute delle persone.

In un'epoca in cui la disinformazione sanitaria può diffondersi con un semplice click, la capacità di identificare fonti affidabili diventa una competenza fondamentale. Il fenomeno dei falsi medici AI rappresenta forse solo la punta dell'iceberg di una problematica destinata ad ampliarsi con il progredire della tecnologia di generazione di contenuti artificiali.