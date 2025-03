TikTok sfida Amazon, lo Shop arriva in Italia: ma è davvero sicuro?

Il commercio elettronico su TikTok sta per vivere una rivoluzione nel mercato italiano. Dal 31 marzo, la piattaforma social più amata dai giovani introdurrà TikTok Shop anche nel nostro paese, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti video. Questa funzionalità, già collaudata con successo in altri mercati internazionali, consentirà agli spettatori di acquistare direttamente i prodotti mostrati durante la visione di video e dirette live. L'integrazione rappresenta un'importante evoluzione dell'ecosistema TikTok, offrendo nuove possibilità di monetizzazione per creator e brand, mentre ridefinisce l'esperienza d'acquisto per i consumatori italiani.

La novità, che debutterà contemporaneamente anche in Francia e Germania, si articolerà principalmente in due modalità di fruizione. Da un lato troviamo i contenuti in diretta, dall'altro i cosiddetti "shoppable video", clip pre-registrate con finalità commerciali. L'immediatezza sarà il tratto distintivo di questa esperienza, poiché gli utenti potranno acquistare ciò che vedono con pochi tap, senza abbandonare l'applicazione.

Durante le dirette, una finestra dedicata comparirà nella parte inferiore dello schermo, mostrando in tempo reale il prodotto presentato dal creator o dal brand. Contemporaneamente, un'icona a forma di carrello posizionata nell'angolo in basso a sinistra permetterà di accedere all'elenco completo degli articoli disponibili, completi di immagini, descrizioni e prezzi.

Nei video pre-registrati, invece, gli utenti visualizzeranno una finestrella più compatta che, una volta toccata, aprirà una pagina dettagliata del prodotto con opzioni per l'acquisto immediato o l'aggiunta al carrello. La gestione degli acquisti sarà semplificata dalla possibilità di verificare in qualsiasi momento il contenuto del proprio carrello virtuale, modificare quantità e completare le transazioni.

L'ecosistema commerciale si espande

La funzionalità non si limiterà ai singoli contenuti. TikTok introdurrà anche la "Vetrina Prodotti", una sezione permanente sui profili che funzionerà come uno store sempre accessibile. In un secondo momento verrà implementata anche la "Scheda negozio", un vero e proprio marketplace che consentirà la ricerca diretta dei prodotti, offrendo raccomandazioni personalizzate, promozioni e contenuti sponsorizzati.

Gli shoppable video appariranno integrati nella pagina "Per Te", il feed principale dell'applicazione, mescolandosi ai contenuti organici che gli utenti sono abituati a vedere. Questa strategia riprende il modello dei live shopping che hanno conquistato il mercato cinese, adattandolo alle abitudini di consumo europee.

Il debutto di TikTok Shop in Italia vedrà già diversi marchi attivi sulla piattaforma. Tra questi figurano nomi affermati del settore cosmetico come Nivea, Veralab, Goovi e Nabla Cosmetics, affiancati da brand di abbigliamento e accessori quali Bi Silver, GiglioTigrato e ShaftJeans. Anche Treccani Emporium sarà presente con prodotti a sfondo culturale, ampliando le categorie merceologiche disponibili.