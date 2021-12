TIM, arriva il piano per accelerare la diffusione della fibra in Italia

È stato firmato ieri l’accordo di co-investimento tra FiberCop, operatore di infrastrutture di proprietà di TIM, e WirLab, che ha come scopo quello di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home e quindi accelerare la diffusione della fibra ottica nel nostro Paese.

In base all’accordo, WirLab utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop per rendere l’FTTH disponibile in 9 comuni della Campania: Ischia, Procida, Casamicciola, Forio, Pompei, Scafati, Sant’Antonio Abate, Santa Maria La Carità e Lioni.

Il Gruppo TIM, dunque, ha intenzione di realizzare tramite FiberCop e con l’adesione di WirLab l’offerta di co-investimento parte di un piano che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025. L’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello di co-investimento, che mira a permettere a tutti gli operatori di partecipare attivamente allo sviluppo della fibra ottica in Italia.

La collaborazione, inoltre, accelera il superamento del divario digitale e consente a famiglie e imprese di avere accesso a connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gbps.

FiberCop è una società controllata da TIM per il 58% insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%). La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, e detiene un primato per quanto riguarda l’efficienza con cui opera nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

FiberCop possiede un asset di rete che offre collegamenti UBB a oltre il 94% della popolazione attraverso connessioni FTTC e FTTH. L’obiettivo per il prossimo futuro è proseguire nello sviluppo della copertura FTTH concentrandosi sulle unità immobiliari situate nelle aree grigie e nere.

WirLab condivide la stessa visione: azienda multi-utility attiva nel settore dei servizi internet, voce, luce e gas, WirLab mette al centro l’innovazione come elemento fondamentale di cui l’Italia ha bisogno per ripartire in questo momento storico così difficile.