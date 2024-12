TIM digitalizza l'acquisto delle eSIM: addio al supporto fisico, arriva il QR Code via email

A partire da fine novembre 2024, TIM ha introdotto una significativa novità per l'acquisto delle eSIM nei suoi punti vendita: l'addio definitivo al supporto fisico e l'adozione di un sistema completamente digitale basato sull'invio del QR Code via email. Questa svolta, precedentemente anticipata e poi rimandata, segna un importante passo avanti verso la semplificazione e la dematerializzazione del processo di attivazione, allineando l'esperienza in negozio con quella già disponibile online.

La transizione verso la completa digitalizzazione delle eSIM è un processo graduale che TIM ha intrapreso da tempo. Già da novembre 2023, i nuovi clienti potevano attivare le eSIM digitali direttamente online, ricevendo il QR Code via email. Successivamente, da fine maggio 2024, anche i già clienti con SIM fisica hanno avuto la possibilità di passare alla eSIM tramite l'Area Clienti MyTIM, con autenticazione SPID e ricezione del QR Code via email. Ora, con l'estensione di questa modalità anche ai negozi fisici, TIM completa il suo percorso di digitalizzazione, offrendo un'esperienza utente coerente e semplificata su tutti i canali.

Prima di questa novità, l'acquisto di una eSIM in un negozio TIM prevedeva la consegna di un voucher fisico, una TIM Card eSIM, contenente il QR Code per l'attivazione. A partire da fine novembre 2024, questo processo è stato completamente rivisto. Ora, sia per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità, sia per i già clienti che richiedono il cambio SIM, il QR Code viene inviato direttamente all'indirizzo email fornito dal cliente. Questa nuova modalità non è gestibile dai canali di vendita TIM che non hanno il mandato all’incasso.

Questa transizione non implica una scomparsa immediata del supporto fisico. I negozi TIM potranno continuare a fornire le eSIM con QR Code su supporto fisico fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto, in questa fase iniziale, coesisteranno entrambe le modalità di consegna.

Nei negozi TIM, durante l'attivazione di una nuova SIM o il cambio formato, il cliente può scegliere tra due modalità di consegna: "SIM in mano" o "eSIM". La prima opzione prevede la consegna fisica della SIM o del voucher eSIM (fino ad esaurimento scorte). Con la nuova modalità "eSIM", invece, il QR Code viene inviato digitalmente via email.

Per garantire la correttezza dell'invio, il rivenditore richiede obbligatoriamente l'inserimento dell'indirizzo email principale del cliente e ne verifica la validità tramite un codice OTP (One Time Password) inviato all'indirizzo fornito. Solo dopo la verifica, TIM invierà la email con il QR Code necessario per il download del profilo.

In caso di mancata ricezione dell'email, il cliente può richiederne il rinvio al Servizio Clienti 119, a condizione che il QR Code non sia stato ancora scaricato. In caso di smarrimento o furto del QR Code già utilizzato, il cliente dovrà segnalare l'accaduto al Servizio Clienti 119, effettuare la denuncia e richiedere il cambio SIM presso un punto vendita, come avviene attualmente.

La nuova modalità è disponibile anche per i clienti che passano da SIM fisica a eSIM e, in questo caso, il QR Code sarà inviato all'indirizzo email già associato all'anagrafica del cliente.

I costi delle eSIM con questa nuova modalità digitale rimangono invariati: 10 euro per i nuovi clienti e 15 euro per i già clienti, costo valido anche in caso di smarrimento, furto o necessità di tornare alla SIM tradizionale.

TIM non prevede limitazioni sull'utilizzo del QR Code, permettendo ai clienti di spostare la eSIM da un dispositivo all'altro senza problemi. La cancellazione della scheda virtuale da un dispositivo non comporta la disattivazione della linea telefonica, ma solo la sua rimozione dal dispositivo in uso.

Con questa innovazione, TIM punta a offrire un'esperienza più moderna, efficiente e sostenibile, eliminando la necessità di supporti fisici e semplificando l'accesso alla tecnologia eSIM per tutti i suoi clienti.