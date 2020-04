Alcuni clienti TIM selezionati potranno attivare una promozione speciale con cui poter ottenere giga di traffico dati aggiuntivi nella propria offerta. Questa opportunità è disponibile solo ed esclusivamente per alcuni utenti.

Con le offerte “Giga Illimitati”, i consumatori otterranno dei giga aggiuntivi di internet con cui poter navigare sulla rete (in 4G), ma con alcune limitazioni. L’operatore impone infatti una velocità massima di 30 Mbps e i video, in caso di streaming, saranno disponibili esclusivamente in SD (bassa qualità). Le possibili opzioni sono:

Giga Illimitati Green : 500 giga di internet a 1,99 euro ;

: 500 giga di internet a ; Red : 500 giga di internet a 2,99 euro ;

: 500 giga di internet a ; White : 500 giga di internet a 4,99 euro ;

: 500 giga di internet a ; Black: 500 giga di internet a 9,99 euro.

Inoltre, TIM ha anche iniziato a distribuire delle promozioni speciali con cui poter ottenere dei giga aggiuntivi a un prezzo speciale. Le due offerte attualmente disponibili solo per alcuni clienti sono:

50 Giga White , che costa 1,99 euro al mese (disponibile per tre mesi);

, che costa al mese (disponibile per tre mesi); 50 Giga Green, che costa 2,99 euro al mese (disponibile per tre mesi).

I consumatori non potranno scegliere quale alternativa attivare, ma aspettare di essere selezionati e scoprire quale piano è disponibile. Si trattano di opzioni che vanno ad affiancare un’offerta con traffico dati attualmente attiva nella SIM. Qualora l’utente dovesse disattivare la promozione principale, anche “Giga Illimitati” e “50 Giga” non saranno più disponibili.

L’operatore propone queste offerte ad alcuni clienti selezionati all’interno dell’App MyTIM o nella pagina personale nel sito web ufficiale. Interessante anche la promozione Advance 5G Unlimited, di cui abbiamo precedentemente parlato.