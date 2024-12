Tiscali down, vigilia di Natale senza connessione internet

Tiscali sta subendo oggi, la vigilia di Natale, una grave interruzione che ha lasciato migliaia di clienti senza accesso a Internet. L'interruzione, iniziata nelle poco dopo le 14:00, ha colpito i clienti in tutto il Paese, causando notevoli disagi e frustrazioni in un momento in cui la dipendenza dalla connettività Internet è al suo apice.

L'interruzione ha avuto un impatto su un'ampia gamma di servizi online, tra cui la navigazione sul Web, la posta elettronica, i social media e i servizi di streaming. Molti utenti sono rimasti impossibilitati a lavorare da casa, a connettersi con i propri cari lontani o a completare gli acquisti dell'ultimo minuto per le vacanze.

La causa dell'interruzione non è stata immediatamente chiara, Tiscali non ha ancora rilasciato una dichiarazione a riguardo. Non abbiamo quindi una tempistica stimata per quando il servizio dovrebbe essere ripristinato, l'unica arma dalla vostra parte è la pazienza. Certamente i tecnici sono già al lavoro per risolvere il disservizio.

L'interruzione è stata ampiamente segnalata su Downdetector.it, un sito web che fornisce informazioni in tempo reale sulle interruzioni di vari servizi online. Il grafico delle segnalazioni relative a Tiscali su Downdetector ha mostrato un forte picco a partire dalle 14:00, indicando la natura diffusa del problema.

L'interruzione ha evidenziato la crescente dipendenza da Internet nella vita moderna e l'impatto significativo che le interruzioni del servizio possono avere su individui e aziende. Poiché la dipendenza da Internet continua a crescere, la necessità di un'infrastruttura Internet affidabile e resiliente diventa sempre più importante.