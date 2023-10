Tre nuovi iPad in arrivo già domani?

Dopo aver presentato la nuova serie di iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2 il mese scorso, molti pensavano che non avremmo visto Apple rilasciare altro hardware nel 2023. Ma potrebbe esserci un'ultima sorpresa proveniente da Cupertino con un annuncio che, secondo alcune indiscrezioni, rivelerebbe tre nuovi tablet iPad, oltra a una nuova Apple Pencil con ricarica USB-C.

L'indiscrezione cita una fonte "che ha familiarità con i piani mediatici di Apple", secondo la quale martedì 17 ottobre Apple presenterà un nuovo iPad entry-level, un iPad Air potenziato con M2 e un nuovo iPad mini. L'iPad entry-level sarà il modello di 11a generazione che sostituirà l'iPad di 10a generazione, annunciato nell'ottobre 2022. Il nuovo iPad Air dovrebbe essere dotato di un aggiornamento sotto forma di un chip M2 più veloce. Il precedente iPad Air, il primo a utilizzare un chip della serie M, è stato annunciato nel marzo 2022.

Inoltre sembra verrà annunciato anche l'iPad 7 mini, che potrebbe essere alimentato dal chipset A16 Bionic, lo stesso che attualmente viene utilizzato per i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Inoltre, il nuovo iPad 7 mini eliminerà il difetto del "jelly scrolling", che causa un ritardo del lato sinistro dello schermo mentre il lato destro si muove normalmente. Si prevede che tutti e tre i tablet riceveranno piccoli miglioramenti nelle specifiche tecniche.

Non si prevede invece che Apple faccia un presentazione in grande stile per il rilascio dei nuovi iPad, poiché l'annuncio verrà fatto dall'azienda su YouTube e attraverso la sua newsroom. Se sperate che l'annuncio includa un nuovo iPad Pro invece dovrete aspettare. I modelli di iPad Pro OLED dovrebbero diventare ufficiali nella seconda metà del 2024. Questo ha senso visto che la prima metà dell'anno sarà dominata da Vision Pro. Ci aspettiamo che il nuovo modello di iPad Pro venga offerto con un display da 11 e 13 pollici.