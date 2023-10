Apple iPhone 15 a meno di 900€! Pochi pezzi disponibili

I nuovi smartphone di Apple sono usciti da circa un mese e hanno già monopolizzato le vendite. Se stavate aspettano le prime offerte vi segnaliamo che su eBay potete già acquistare il modello base di iPhone 15 a meno di 900€. Infatti grazie a uno sconto di oltre 100€ potrete portarvi a casa il modello black da 128GB a soli 869,90€!

In questo momento è il prezzo più basso che potete trovare online, almeno tra gli store più rinomati. Non troverete un prezzo migliore ne uno che si avvicini anche lontanamente, ad esempio su Amazon lo trovate ancora a prezzo pieno.

Apple iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo di un prodotto sicuramente costoso e non adatto a tutti, ma se siete disposti a spendere questa cifra per uno dei migliori smartphone in circolazione vi troverete tra le mani un terminale di assoluto livello e che vi durerà sicuramente molti anni, quindi un investimento a lungo termine.

Lo consigliamo soprattutto a chi è già abituato al mondo Apple e vuole effettuare un upgrade da un prodotto precedente e/o possiede già altri prodotti come iPad, MacBook e Apple Watch. Infatti l'ecosistema Apple è il migliore presente sul mercato e l'interazione tra i vari dispositivi è assolutamente uno dei suoi punti di forza.

Per concludere lo consigliamo a chi vuole avere uno smartphone dalle dimensioni compatte, da poter gestire tranquillamente con una singola mano, infatti iPhone 15 misura solo 14,7x7,1 cm.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i prodotti disponibili nel catalogo. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta potebbe terminare a breve.

