Sconto record! Oltre 200€ in meno su un Apple Watch

Se avete sempre desiderato un Apple Watch, questo è il momento perfetto per acquistarlo. Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile sull’Apple Watch Series 9 GPS da 45 mm, ora disponibile a soli 343€, con uno sconto di oltre 200€ rispetto al prezzo originale. Si tratta della migliore offerta di sempre per questo smartwatch, che combina tecnologia avanzata, funzioni evolute per la salute e il fitness, oltre a un design resistente e personalizzabile.

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 45mm, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple Watch Series 9 è più potente che mai grazie al chip S9, che garantisce prestazioni rapide e un display superluminoso, perfetto per l’uso all’aperto. Tra le funzionalità più innovative spicca il doppio tap, che vi permette di interagire con lo smartwatch senza nemmeno toccarlo. Lo smartwatch è integrato con l’ecosistema Apple: potete sbloccare il Mac, trovare l’iPhone con la funzione “Posizione precisa” e pagare con Apple Pay. Inoltre, offre connettività cellulare opzionale, permettendovi di inviare messaggi, effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming anche senza l’iPhone.

L’Apple Watch Series 9 è progettato per tenere sotto controllo il benessere con funzioni evolute per la salute, come la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, il monitoraggio del ritmo cardiaco e delle fasi del sonno. Il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo forniscono dati utili per la consapevolezza del proprio stato fisico. Per gli sportivi, l’app Allenamento offre parametri per monitorare le performance in vari sport, e con l’acquisto dell’orologio ottente 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

La sicurezza è una priorità con funzioni come il Rilevamento incidenti e cadute, che può chiamare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza. Il design è resistente, con una scocca che non teme gli urti, una resistenza alla polvere di grado IP6X e un’impermeabilità fino a 50 metri di profondità. Infine, Apple Watch Series 9 è altamente personalizzabile con cinturini di vari materiali e colori, oltre a quadranti personalizzabili per adattarsi al vostro stile e alle vostre esigenze.

