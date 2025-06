Oggi vi presentiamo un’offerta imperdibile per chi cerca un caricatore wireless affidabile e all’avanguardia: il caricatore magnetico UGREEN UNO Qi2, ora disponibile con uno sconto del 35%, a soli 38,99€ invece di 59,99€. Questo gadget non è una semplice base di ricarica, ma un accessorio pensato appositamente per iPhone dalla serie 12 fino alla 16, capace di garantire una ricarica wireless veloce e sicura fino a 15W, pari alla qualità del sistema MagSafe originale.

UGREEN UNO, chi dovrebbe acquistarlo?

La versatilità è uno dei punti di forza di UGREEN UNO Qi2. Non solo è compatibile con un’ampia gamma di modelli iPhone, dalle ultime versioni 16 Pro Max fino alle serie più datate come iPhone 12 mini, ma supporta anche la ricarica di AirPods 3 e AirPods Pro di prima e seconda generazione. Questa ampia compatibilità consente di mantenere tutti i vostri dispositivi Apple sempre pronti all’uso, senza dover cercare caricatori diversi per ogni accessorio.

Inoltre, il caricatore UGREEN UNO è progettato per chi possiede più dispositivi e vuole ricaricarli contemporaneamente. Oltre alla ricarica wireless per iPhone e AirPods, infatti, dispone di una porta USB-C laterale che permette di collegare un terzo dispositivo, come l’Apple Watch, soddisfacendo così tutte le vostre esigenze tecnologiche quotidiane. Il supporto regolabile con potenti magneti N52H consente di posizionare il telefono sia in verticale sia in orizzontale, trasformando il caricatore anche in un pratico supporto da scrivania.

Infine, il tocco di originalità arriva con l’indicatore LED che, durante la ricarica, mostra simpatiche emoji, rendendo l’esperienza non solo funzionale ma anche divertente e gradevole alla vista. Quando non è in uso, UGREEN UNO si presenta come un elegante oggetto di design che si integra perfettamente nella vostra postazione di lavoro o nell’ambiente domestico. Un’occasione da non perdere per portare a casa un prodotto di qualità a un prezzo davvero vantaggioso.

