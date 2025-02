Un iPhone SE dentro un Windows Phone: guardate che roba!

Nel mondo della tecnologia, la nostalgia e l'innovazione spesso si scontrano. Ma cosa succede quando queste due forze si uniscono in un progetto audace e fuori dagli schemi? La risposta arriva da un angolo inaspettato di Reddit, dove un appassionato di tecnologia ha dato nuova vita a un classico dimenticato, il Nokia Lumia 1020, trasformandolo in un ibrido unico nel suo genere.

Il Lumia 1020, lanciato nel 2013, era celebre per la sua fotocamera da 41 megapixel, un'innovazione per l'epoca. Tuttavia, il suo sistema operativo, Windows Phone, è stato abbandonato da Microsoft, rendendo il dispositivo obsoleto. Ma per un utente del subreddit r/hackintosh, questo non ha rappresentato un ostacolo, bensì una sfida.

L'ingegnoso "tinkerer", come si definisce, ha intrapreso un'impresa che a molti sarebbe parsa impossibile: trapiantare l'intero hardware di un iPhone SE 3 (2022) all'interno della scocca del Lumia 1020. Il risultato è un dispositivo che unisce il design iconico e l'ergonomia dello smartphone Nokia con la potenza, l'ecosistema e le funzionalità di iOS.

L'operazione, descritta in dettaglio nel post originale su Reddit, è stata tutt'altro che semplice. L'utente ha meticolosamente trasferito ogni componente dell'iPhone SE 3, inclusi il processore A15 Bionic, il modulo fotocamera da 12 megapixel, il motore Taptic Engine per il feedback aptico e persino il sensore Touch ID, che è stato riposizionato sul retro del telefono per preservare l'estetica originale del Lumia.

Non sono stati trascurati nemmeno i dettagli più piccoli. Il carrello della SIM, il flash, la connettività 5G e persino la porta Lightning (un upgrade rispetto alla microUSB del Lumia 1020) sono stati integrati con successo. L'unico sacrificio, a quanto pare, è stato il jack per le cuffie da 3,5mm.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Uno degli elementi distintivi del Lumia 1020 era il pulsante di scatto fisico dedicato alla fotocamera. Mantenere questa funzionalità, integrandola con il software di iOS, rappresentava una sfida significativa. L'utente ha trovato una soluzione creativa: il pulsante è stato riprogrammato per funzionare come un secondo tasto "volume giù", che nell'app Fotocamera di iOS attiva lo scatto.

Questo progetto non è solo un esercizio di abilità tecnica, ma anche un tributo a un'epoca in cui i telefoni cellulari avevano un design più audace e distintivo. Il Lumia 1020, con la sua grande protuberanza circolare per la fotocamera, era un dispositivo che non passava inosservato.

Questo progetto solleva anche interessanti riflessioni sul futuro dell'hardware e del software. In un'epoca in cui l'obsolescenza programmata è un tema sempre più discusso, l'idea di poter "resuscitare" dispositivi datati con hardware e software moderni potrebbe aprire nuove strade per un'elettronica di consumo più sostenibile.