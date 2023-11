Un nuovo bug di iOS 17 rende il touchscreen inutilizzabile

L'arrivo di iOS 17, per tutti i modelli di iPhone, è stato accompagnato da una serie di problemi di diversa natura.

Inizialmente, il nuovo sistema operativo, ha presentato problematiche legate alla connettività, rallentamenti nell'interfaccia e surriscaldamento, specialmente nei modelli iPhone 15 Pro.

Successivamente, grazie a una serie di aggiornamenti mirati, Apple è riuscita a sistemare molte delle problematiche iniziali, anche se molti utenti ancora accusano un pesante "battery drain" nei loro iPhone 15 Pro e vengono ancora segnalati sporadici episodi di surriscaldamento anomalo.

In merito al surriscaldamento anomalo, ed eccessivo, riscontrato ancora da alcuni utenti nei loro iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple ha annunciato di star realizzando delle modifiche hardware per la prossima linea di iPhone 16 Pro, in maniera tale da risolvere, definitivamente, questa problematica.

Una dichiarazione che ha creato del malcontento in una parte dell'utenza, la quale richiede a gran voce una soluzione definitiva al problema che non comporti l'acquisto di un nuovo modello di iPhone fra poco meno di dodici mesi.

In aggiunta alle problematiche già note, è stato recentemente scoperto un bug che rende il touchscreen insensibile e impedisce alle funzioni dei pulsanti di volume e accensione di rispondere a qualsivoglia input.

La causa sembra essere legata a un'anomalia nella Libreria App di iOS, e coinvolge tutti i modelli di iPhone dalla serie 13, fino all recente serie 15 (modelli Pro inclusi).

Nel caso si verifichi questa problematica, però, sarà sufficiente eseguire un riavvio forzato dell'iPhone (premendo in ordine: volume su, volume giu e tenendo premuto il tasto di accensione fino a che non compare il logo con la mela sullo schermo), per far ritornare completamente funzionali sia il touch screen, che i pulsanti.

Apple sta attualmente lavorando sull'aggiornamento 17.2 per iOS, il quale è attualmente in fase beta, e siamo certi che anche questo bug verrà risolto con la versione finale di questo update.

Anche se questo bug sembra eludibile in maniera molto semplice, questa nuova problematica i va ad aggiungere alle varie sbavature, sia lato software che lato hardware, che stanno macchiando uno dei lanci più chiacchierati di Apple da qualche anno a questa parte.