Dietrofont clamoroso di Apple: Epic Games Store è stato approvato su iOS

Qualche giorno fa, Apple ha rifiutato di approvare l'Epic Games Store su iOS in Europa, citando preoccupazioni relative alla somiglianza tra l'interfaccia utente proposta da Epic Games e quella esistente dell'App Store.

Specificamente, le preoccupazioni di Apple si sono concentrate sul design e la posizionamento dei pulsanti "Installa" e le etichette "Acquisti in-app", che l'azienda di Cuperitno ha ritenuto troppo simili ai propri.

Nonostante le iniziali controversie, che hanno portato Epic Games ha richiedere l'intervento della Commissione Europea per via dell'atteggiamento di Apple, i recenti aggiornamenti da parte di Tim Sweeney, CEO di Epic Games, tramite X, svelano un dietrofront clamoroso da parte proprio di Apple: "L'app di Epic Games Store per iOS è ora stata approvata da Apple e lo sviluppo è ricominciato", ha annunciato Sweeney, evidenziando una ripresa delle attività.

Tuttavia, ha anche accennato a ulteriori ritardi nell'approvazione della versione di prova dell'app, disponibile tramite TestFlight, che normalmente richiederebbe solo due giorni per essere approvata.

La risposta di Epic alle iniziali negazioni di Apple è stata pronta e decisa. La compagnia ha sollevato obiezioni formali, ritenendo le decisioni di Apple arbitrarie e in contraddizione con il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea.

Queste preoccupazioni sono state portate all'attenzione della Commissione Europea, sottolineando una potenziale violazione delle nuove normative intese a promuovere la concorrenza e a limitare il potere di mercato delle grandi piattaforme digitali.

Assenti ulteriori complicazioni, Epic Games prevede di lanciare l'Epic Games Store e il popolare gioco Fortnite su iOS in Europa nei prossimi mesi. Questa mossa potrebbe segnare un significativo cambiamento nel panorama delle app su dispositivi mobili, introducendo maggiore concorrenza e scelta per i consumatori europei.

È da notare che, per ora, la disponibilità dell'Epic Games Store è limitata solo a dispositivi iOS, poiché iPadOS, il sistema operativo per iPad, non supporta ancora la presenza di negozi digitali concorrenti.