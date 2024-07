Un nuovo video mostra il Google Pixel 9 in rosa: ecco com'è

Recentemente, è apparso in rete un nuovo video del Google Pixel 9 nella colorazione Peony: stavolta il dispositivo viene mostrato acceso, mentre un video che era trapelato precedentemente mostrava lo smartphone spento. Nonostante possa trattarsi di un altro esemplare, il colore è lo stesso del video precedente.

Il video in questione ci offre una visione completa del Pixel 9, mostrando dettagli importanti come la doppia fotocamera posteriore. A differenza del modello base, quest'anno Google introdurrà anche una versione Pro più compatta, equipaggiata con tre fotocamere e uno schermo leggermente più grande: 6.34 pollici contro i 6.24 pollici del modello standard, una differenza che sarebbe difficile da percepire senza un confronto diretto.

Il sistema operativo visibile nel video è mostra la familiare UI di Pixel, con una breve visione della schermata Home e di alcune app come Gmail e Impostazioni. In ogni caso, il nuovo Android 15 porterà miglioramenti significativi soprattutto per quanto riguarda il multitasking su schermi grandi, benefici che impatteranno maggiormente sul Pixel 9 Pro Fold rispetto al modello base.

Lo sfondo impostato sul dispositivo nel video è l'Obsidian, al posto dell'atteso Peony che si abbina alla finitura esterna del telefono. L'attesa presentazione della serie Pixel 9 da parte di Google è prevista per il 13 agosto.